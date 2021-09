Das ZDF liegt genau eine Million Zuschauer hinter der neuen «Polizeiruf 110»-Ausgabe

Quotennews

An das Ergebnis des «Tatorts» eine Woche zuvor kam der neue Krimi nicht annähernd heran, was jedoch auch dem parallelen Fußballspiel geschuldet war.



Nachdem in der Vorwoche nach zahlreichen Wiederholungen wieder eine neue «Tatort»-Ausgabe gesendet wurde, gab es diesen Sonntagabend den neuen. Die frischgebackene Oberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff ermittelt hier in ihrem vierten Fall, welcher zum Wettlauf gegen die Zeit wird. Der «Tatort» bewegte vergangene Woche 7,19 Millionen Fernsehende zum Einschalten und sicherte sich so sehr starke 22,9 Prozent Marktanteil. Die 1,40 Millionen Jüngeren landeten bei einer herausragenden Quote von 16,2 Prozent.Mit 5,46 Millionen Zuschauern war das Interesse am gestrigen Krimi deutlich geringer, allerdings musste der Sender auch gegen die Fußballkonkurrenz bei RTL ankommen, welche sich an die Spitze der Tagesrangliste setzte. Dennoch wurde ein hoher Marktanteil von 18,5 Prozent eingefahren. Und auch die 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten für überzeugende 13,6 Prozent Marktanteil. Der Polittalkschloss sich mit 2,64 Millionen Interessenten und soliden 10,6 Prozent an. Auch bei den 0,41 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern lag die Quote bei passablen 6,2 Prozent.ZDF war dem Ersten mit der Romanzesomit an diesem Abend recht dicht auf den Fersen. 4,46 Millionen Fernsehende reichten hier für einen hohen Marktanteil von 15,1 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren wurden gute 6,5 Prozent gemessen. Der Sender zeigte ab 12.55 Uhr zudem die Schlussfeier der Paralympics, wofür 0,99 Millionen Zuschauer einschalteten. Hieraus resultierte eine akzeptable Sehbeteiligung von 9,9 Prozent. 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten den Abschluss des Sportevents, so dass hier passable 5,1 Prozent Marktanteil ermittelt wurden.