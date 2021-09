Phoebe Waller-Bridge verlässt «Mr. & Mrs. Smith»-Serie

US-Fernsehen

Die Erfolgsautorin wird in der TV-Version von Amazon nicht mitwirken.

Die britische Autorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge hat der Amazon-Serieden Rücken gekehrt. Die Produzentin, die mit ihrer Serie «Fleabag» bekannt wurde, zieht sich nach kreativen Differenzen mit ihrem Schauspielkollegen und ausführenden Produzenten Donald Glover zurück. Waller-Bridges Rolle, so teilten es Insider mit, wird neu gecastet.Waller-Bridge und Donald Glover arbeiteten erstmals bei «Solo: A Star Wars Story» zusammen, derzeit ist der britische Star an, in dem sie die Hauptrolle spielt, und an der finalen Staffel von «Killing Eve» beschäftigt. Außerdem ist sie als Drehbuchautorin für den neuesten Bond-Film «No Time to Die» tätig.Die Serie, die auf dem Film von Doug Liman mit Brad Pitt und Angelina Jolie in den Hauptrollen basiert, ist eine Gemeinschaftsproduktion von New Regency und Amazon Prime Video. Sie sollte nächstes Jahr in Produktion gehen. Die Geschichte eines verheirateten Paares, das entdeckt, dass es Spione sind, die angeheuert wurden, um sich gegenseitig zu ermorden, wurde erstmals 2005 veröffentlicht, stand aber etwas im Schatten der Romanze zwischen den beiden Hauptdarstellern.