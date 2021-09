ZDF verschiebt Hallervorden-Serie um eine Woche

TV-News

Ursprünglich war der Start der Serie zum Spielfilm «Mein Freund, das Ekel» für den 23. September angekündigt. Aufgrund der Bundestagswahl gibt es nun einen neuen Termin.

Das ZDF hatte, die sechsteilige Serienfortsetzung des gleichnamigen Films von 2019 für den 23. September angekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Daraus wird aufgrund der anstehenden Bundestagswahl nun nichts. Stattdessen startet der Mainzer Sender die Ausstrahlung der Dieter-Hallervorden-Serie am Donnerstag, den 30. September, um 20:15 Uhr.Für den 23. September wurde unterdessen passend zur Bundestagswahlprogrammiert, die von der ARD und dem ZDF gemeinsam übertragen wird. Darin treten die Spitzenkandidaten der Parteien auf, um ihre Positionen gegenüber den anderen abzugrenzen. Moderiert wird die Schlussrunde von Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, und von Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.Im Ersten gibt es ebenfalls eine Programmverschiebung, die allerdings nicht durch die Politik-Sendung verursacht wurde. Stattdessen geht es um die Ausstrahlung des «Steirerkrimis», der ursprünglich für den 21. Oktober geplant war. Nach Angaben der ARD Degeto hätten programmliche Veränderungen zur Verschiebung geführt. Ein neuer Sendetermin steht unterdessen noch nicht fest. Es sei nicht ungewöhnlich, dass bei so einem großen Vorlauf Veränderungen im Programmablauf auftreten. Stattdessen zeigt Das Erste an jenem Donnerstag, in dem Chiara Schoras alias „Capo“ Sonja Schwarz gleich doppelt gefordert ist. Zum einen geht es um einen mysteriösen Mord an einem pensionierten Polizisten und um ein milliardenschweres Staudammprojekt der Mafia.