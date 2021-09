TVNow zeigt zweite «Ninja Warrior Germany Kids»-Staffel erneut vorab

TV-News

In acht Folgen treten insgesamt 40 Kinder zwischen zehn und 13 Jahren an. Erstmals beim Spin-off ist auch Laura Wontorra dabei.

Im vergangenen Jahr wurde mit dem Spin-offeine neue Programmecke des RTL-Streamingdienstes TVNow eröffnet. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Staffel geben, allerdings in etwas ausgedünnterer Form. Denn statt 64 junge Kandidaten treten diesmal 40 an, was die Staffellänge von 14 Episoden auf acht Folgen kürzt. Dies wurden von RTL Studios produziert und werden ab dem 3. Oktober erscheinen – zunächst vier Vorrundenshows, später dann Halbfinal- und Finalshows. Ab dem 10. Oktober kommen alle Ausgaben im Wochentakt dann auch ins lineare RTL-Programm und werden dort am Sonntagvorabend zu sehen sein.Erstmals beim Kids-Ableger ist dann auch Laura Wontorra dabei, die bei der Muttersendung «Ninja Warrior Germany» neben Frank Buschmann und Jan Köppen zum festen Ensemble gehört. In der ersten Staffel übernahm YouTuberin Julia Beautx den Part am Pacour. Außerdem bilden fünf Ninja-Athleten als Coaches jeweils ein Team aus acht Kids.Schon im September startet derweil die vierte Staffel des Parodie-Formats. Ab dem 21. September dreht sich dann alles um Crime und Mystery. Die Season trägt den Titel «Kein Entkommen» und handelt von den drei Freundinnen Isa, Chiara und Alina, die ihren ersten Urlaubstag an einem touristenverlassenen Strand Südspaniens genießen und von vier Jungs in eine Villa eingeladen werden. Die reizvolle Einladung entpuppt sich allerdings schon bald als der reinste Horror. Die Mädchen wollen weg, doch falls sie gehen sollen, würde einer der Jungen sterben. Die Hauptrollen spielen Jonas Ems & Jonas Wuttke sowie Can Günaydi, Andrea Subotic, Jamie Birrell, Adriana Burova, Sidney Amoo, Marie Dahmen, Nato Pivalica und Sanjin Bulat. Regie führt Jonas Ems.Außerdem gibt es ab dem 15. September bei TVNow die zehnteilige erste Staffel der Seriezu sehen. Darin spielt Daniel Grao den unangepassten Lehrer Hugo Ibarra Tomás alias H.I.T, der versucht, mit seinen alternativen Methoden, junge Menschen in einer Krise auf den richtigen Weg zu bringen. Als Aushilfslehrer kommt er an eine Schule, wo er feststellen muss, dass mehrere Schüler mit krimineller Energie alle anderen tyrannisieren. Die Gruppe besteht aus allen gesellschaftlichen Schichten und hat sowohl Lehrkräfte als auch Eltern unter Kontrolle.