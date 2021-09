«Shang-Chi» ist ein großer Erfolg, kommt «Eternals» nur in die Kinos?

Kino-News

Bei dem jüngsten Marvel-Streifen haben die Disney+-Abonnenten nicht die Möglichkeit, diesen vorab zu erwerben.

Seit Beginn der Corona-Pandemie bangen die großen Filmstudios um ihre Einnahmen. Warner Bros. stellt alle Blockbuster kostenfrei bei HBO Max zur Verfügung, Disney bringt diese nach Abschwächen der Pandemie zu Disney+ und in die Lichtspielhäuser. Mitwagte man – wie früher – die reine Kinoauswertung.Der 25. Marvel-Spielfilm spülte am Labor Day-Wochenende 94,4 Millionen US-Dollar ein und verhalf dem Studio zu großen Einnahmen. «Shang-Chi» hat nicht nur eine neue Bestmarke für den Labor Day gesetzt, sondern auch das zweitbeste Eröffnungswochenende der Pandemie hinter «Black Widow» (80 Millionen Dollar in den ersten drei Tagen). «Black Widow» war jedoch nicht nur in den Kinos zu sehen, und Disney meldete, dass der Film an seinem Eröffnungswochenende zusätzlich zu den Einnahmen an den Kinokassen 60 Millionen Dollar auf Disney+ einspielte. Seitdem hat der Film mindestens 125 Millionen Dollar durch Streaming-Vermietungen eingenommen.Disney sich noch nicht sicher, wie man mitvon Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomandland») verfahren soll. Vor allem sei es eine starke Leistung von «Shang-Chi» gewesen, dass man mit unbekannten Schauspielern einen solchen Hit geschaffen hat. Aktienanalyst Michael Peter sagte dem Fachmagazin ‚Variety‘, dass die hybride Ausspielung vermutlich schon bald vorbei sein werde.