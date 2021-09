Matt Bomer steigt bei «Fellow Travelers» ein

US-Fernsehen

Die Serie kommt von dem «Philadelphia»-Autor Ron Nysawaner.

Matt Bomer wird die Hauptrolle spielen und eine Serienadaption des Thomas Mallon Romansproduzieren, die sich derzeit bei Showtime in der Entwicklung befindet. Ron Nyswaner adaptiert das Buch für den Bildschirm und wird auch als Showrunner und ausführender Produzent für die Serie fungieren.«Fellow Travelers» wird als politischer Thriller und epische Liebesgeschichte beschrieben, die sich in der Ära des McCarthyismus entfaltet und im Zeitalter von AIDS auflöst. Die Serie folgt dem verschlungenen Leben und der unbeständigen Romanze zweier sehr unterschiedlicher Männer, Hawkins "Hawk" Fuller (Bomer) und Tim Kovacs, durch Säuberungen, Kriege, Proteste und Seuchen und überwindet dabei Hindernisse in der Welt und in sich selbst.Bomer spielt derzeit die Hauptrolle in der HBO-Max-DC-Serie «Doom Patrol» und war kürzlich in der dritten Staffel der USA-Network-Serie «The Sinner» zu sehen. Am bekanntesten ist er vermutlich für seine Hauptrolle in der USA-Network-Serie «White Collar», die sechs Staffeln lang lief.