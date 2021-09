Hulu hebt Preise um einen US-Dollar

US-Fernsehen

Man nimmt Netflix als Vorlage: Die Abo-Preise steigen langsam, aber stetig.

Der erfolgreiche Streamingdienst Hulu hebt im kommenden Monat die Preise für die Tarife. Der Weg ist klar: Das Mickey-Maus-Unternehmen strebt an, dass die Abonnenten eine günstigere Kombi-Version buchen, in der auch ESPN+ und Disney+ enthalten ist. Zunächst wird sich der Preis um jeweils einen US-Dollar pro Monat erhöhen.Ab 8. Oktober wird Hulu (mit Werbung) auf 6,99 US-Dollar angehoben, die werbefreie Version kostet dann 12,99 US-Dollar. Die Preise bei den Hulu inklusive Live-TV-Paketen bleiben bestehen – und sind im Vergleich deutlich teurer. Ein Kunde muss pro Monat 70,99 US-Dollar berappen, der Preis für das Disney-Trio bleibt bei 13,99 US-Dollar (mit Werbung bei Hulu).Ein "großer Teil unseres Marketings geht jetzt in Richtung des Bündels", sagte Disney-CEO Bob Chapek auf der Telefonkonferenz am 12. August. Das liege daran, dass "wir zwar extrem niedrige Abwanderungsraten bei unseren einzelnen Diensten haben, die Abwanderungsraten beim Paket aber noch niedriger sind – sogar für uns überraschend niedrig".