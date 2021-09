RTL erhöht die «Sommerhaus der Stars»-Schlagzahl

TV-News

Der Kölner Sender zeigt drei Folgen des Reality-Formats pro Woche. Vom Sonntag hält man sich in Zukunft fern.

„So viel «Sommerhaus» gab es noch nie!“, so leitet RTL seine Pressemitteilung zur neuen Staffelein. Das liegt einerseits daran, dass es in diesem Jahr mit zwölf Ausgaben so viele Folgen wie noch nie in einer Staffel gibt. Zum anderen hat der Sender auch die Ausstrahlungsweise verändert. Statt zweimal wöchentlich, wie es im vergangenen Jahr vermehrt der Fall war, geht «Das Sommerhaus» ab dem 5. Oktober dreimal wöchentlich auf Sendung. Und zwar wird es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils eine Ausgabe geben, die allerdings unterschiedliche Längen verpasst bekommen.So wird es am Dienstag eine „XXL-Folge“ geben, die zum Auftakt bis 23:30 Uhr gesendet wird und aufgrund der Ausstrahlung von «RTL Direkt» ab 22:15 Uhr für 20 Minuten unterbrochen wird. In den Folgenwochen dauern die XXL-Folgen bis etwa 23:00 Uhr. Am Mittwoch ist hingegen eine reguläre Sendezeit bis 22:15 Uhr vorgesehen. Donnerstags gibt es dreimal um 20:15 Uhr eine Folge bis 21:15 Uhr und direkt im Anschluss den neuenmit Frauke Ludowig bis 22:15 Uhr. Die Moderatorin spricht dabei über die aktuellsten Sommerhaus-Geschehnisse, begrüßt ausgeschiedene Kandidaten, prominente Fans und Beziehungsexperten.RTL gab derweil auch bekannt, wer in Bocholt einziehen wird. Mit dabei sind Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai, Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer und Elisabeth Marie Hofbauer, «Unter uns»-Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Schauspielerin Michelle Monballijn und Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn, die «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Peggy Jerofke und Stephan Jerkel, Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz und die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn, die Reality-TV-Stars Samira Cilingir und Yasin Cilingir sowie Partyschlagersänger Almklausi und seine Frau Maritta.