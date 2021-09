Susan Sarandon und Anna Friel machen Country-Drama

US-Fernsehen

Das neue Projekt ist beim Fernsehsender FOX beheimatet, das im Januar Premiere feiert.

Susan Sarandon («The Big C») und Anna Friel («Pushing Daisies») stehen ab sofort für die neue FOX-Drama-Serievor der Kamera, die im Country-Business angelegt ist. Die neue Serie soll am 30. Januar 2022 an den Start gehen, direkt nach dem NFC Championship Game, das erstmals bei FOX ausgestrahlt wird. Die zweite Episode folgt bereits zwei Tage später.In der Serie werden die Romans von der wahnsinnig talentierten, aber knallharten Queen of Country Music Dottie Cantrell Roman (Sarandon) angeführt. Zusammen mit ihrem geliebten Ehemann Albie hat Dottie eine Country-Musik-Dynastie gegründet. Doch obwohl der Name Roman ein Synonym für Authentizität ist, ist die Grundlage ihres Erfolgs eine Lüge. Und als ihre Herrschaft als Country-Königshaus in Gefahr gerät, wird die Thronfolgerin Nicolette "Nicky" Roman (Friel) vor nichts zurückschrecken, um das Erbe ihrer Familie zu schützen und gleichzeitig ihr eigenes Streben nach Ruhm zu sichern.«Monarch» stammt von der Autorin Melissa London Hilfers, die auch als ausführende Produzentin fungieren wird. Michael Rauch ist der ausführende Produzent und Showrunner. Gail Berman und Hend Baghdady von The Jackal Group und Jason Owen von Sandbox Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten. FOX Entertainment produziert.