Der Deutsche Fernsehpreis: Hape Kerkeling erhält den Ehrenpreis der Stifter

Bevor Kerkeling sein TV-Comeback geben wird, erhielt der Comedian, Autor, Schauspieler und Entertainer den Ehrenpreis der Stifter, da er das Publikum mit "Vielfalt und Kreativität begeistert".

Vor einer Woche wurden die Nominierungen für den diesjährigen Deutschen Fernsehpreis bekannt gegeben. Am Mittwoch verkündete die Jury nun, wer in diesem Jahr den Ehrenpreis der Stifter erhalten wird. Die Wahl fiel auf Hape Kerkeling. „Mit der Auszeichnung würdigen die Stifter den Comedian, Entertainer, Schauspieler und Autor als eine Persönlichkeit, die das Publikum seit Jahrzehnten mit ihrer enormen Vielfalt und Kreativität begeistert“, hieß es in der offiziellen Mitteilung der Stifter (RTL, ZDF , SAT.1, ARD und Deutsche Telekom).„Hape Kerkeling ist zweifellos einer der größten und vielfältigsten Unterhalter, die wir in Deutschland haben“, erklärt Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland & CEO Gruner + Jahr und diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises. „Er sprüht vor Kreativität. Seit Jahrzehnten begeistert er uns mit seinen verschiedenen komischen Rollen, aber auch mit der großen Sensibilität, mit der er sich und uns allen den Spiegel vorhält. Dabei ist er viel mehr als ein begnadeter Komiker, ein fantastischer Parodist, Schauspieler, Sänger, Regisseur und Moderator. Vor allem als Autor zeigt er uns auch seine andere Seite. So macht sein autobiografischer Besteller ‚Der Junge muss an die frische Luft‘ deutlich, dass Komik und große Ernsthaftigkeit durchaus zwei Seiten einer Medaille sind. Und mit beiden Seiten inspiriert Hape Kerkeling uns immer wieder aufs Neue.“Unerwähnt blieb unterdessen nicht, dass Kerkeling demnächst auch wieder ins Fernsehen zurückkehren werde. Für VOX arbeitet er derzeit an zwei Formaten. „Es freut mich sehr, dass er jetzt im Fernsehen bei uns erneut durchstartet. Dem Stifterkreis des Deutschen Fernsehpreises ist es eine große Freude, ihn in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis auszeichnen zu dürfen“, so RTL-Mann Schäfer weiter. Hape Kerkeling wird den Ehrenpreis in der kommenden Woche, am 16. September, im Rahmen der Gala zum Deutschen Fernsehpreis persönlich entgegennehmen. RTL überträgt die Veranstaltung, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, zeitversetzt ab 20:15 Uhr.