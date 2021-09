«Greys Anatomy»: Abigail Spencer kehrt zurück

US-Fernsehen

Die Schauspielerin war zuletzt in der ABC-Serie «Rebel» zu sehen.

Nach dem kurzen Intermezzo bei «Rebel» geht Abigail Spencer zu einer anderen ABC Signature-Serie zurück. Die Schauspielerin heuert wieder beian, bei der sie schon einmal die Rolle der Megan Hunt übernahm. Sie übernimmt zunächst eine wiederkehrende Rolle in dem ABC-Drama.Megan, die jüngere Schwester von Owen Hunt (Kevin McKidd), ist ebenfalls Unfallchirurgin und wurde für tot gehalten, nachdem sie zehn Jahre lang während des Irakkriegs vermisst wurde. Im Finale von Staffel 13 und zu Beginn der 14. Staffel wurde Megan aus der Gefangenschaft befreit und kehrte nach Seattle zurück.Spencer spielte kürzlich die Hauptrolle in «Rebel», ABCs einjährigem Rechtsdrama, das von «Grey's»-Showrunnerin Krista Vernoff entwickelt wurde. Im Laufe der Jahre hatte sie Schlüsselrollen in «Mad Men», «Rectify», «True Blood» und «Timeless».