Eva Longoria verlässt Frauenbewegung Times Up

Köpfe

Die MeToo-Bewegung kam in den vergangenen Wochen deutlich unter die Räder.

Schauspielerin und Produzentin Eva Longoria («Desperate Housewives») zieht sich aus dem Vorstand der Frauenbewegung Time’s Up zurück, aber sie glaubt weiterhin an die Werte der Organisation. Die bisherige Chefin und Präsidentin Tina Tchen trat vor Kurzem zurück, da sie den umstrittenen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo bei sexuellen Fehlverhalten beraten hatte. Auch Roberta Kaplan räumte ihren Posten.Time's Up gab am Samstag bekannt, dass Longoria, Shonda Rhimes und Jurnee Smollett aus dem Vorstand ausscheiden werden, um es der Interims-CEO Monifa Bandele zu ermöglichen, die Organisation neu zu beleben. Longoria sagte, sie habe einen "finanziellen Beitrag" geleistet, um sicherzustellen, dass Time's Up weiterhin "Arbeitsplätze für Frauen überall sicher macht"."Ich bin begeistert von der Entwicklung von Time's Up", sagte sie. "Wir haben uns immer in den Dienst unserer Mission gestellt und eine Struktur und einen Raum geschaffen, um das Ungleichgewicht der Macht zu beenden. Ich freue mich darauf, dass die nächste Generation das weiterführt, denn es ist wichtig, dass die Arbeit weitergeht."