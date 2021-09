Primetime-Check

Wie schlug sich die «Wahlarena» im Ersten? Punktete Kabel Eins mit einem Spielfilm?

Am Dienstagabend verfolgten 3,86 Millionen Fernsehzuschauer diemit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der auf 14,7 Prozent Marktanteil kam. Um 21.30 Uhr folgtenund, die bei 3,05 und 2,64 Millionen Zuschauer angesagt waren. Die zwei Informationssendungen generierten 12,5 und 12,8 Prozent, alle drei Formate des Abends sicherten sich 14,4, 11,2 und 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Der Spielfilmlockte 4,03 Millionen Menschen zum ZDF , im Anschluss verfolgten 3,83 Millionen Zuschauer. Die zwei Formate ergatterten 15,4 und 16,5 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten standen 4,7 und 8,9 Prozent auf der Uhr. Bei RTL sahen 1,81 Millionen Menschen, das Format fuhr akzeptable 9,4 Prozent Marktanteil ein.ProSieben fragteund sicherte sich 0,47 Millionen Zuschauer, während zwei-Ausgaben auf 0,97 und 1,00 Millionen Zuschauer kamen. Das Format der roten Sieben verbuchte lausige 5,3 Prozent bei den jungen Leuten, die VOX-Sendung kam auf erfreuliche 7,3 und 9,4 Prozent.Eine neue Ausgabe vonwollten 0,86 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI sehen, in der Zielgruppe sicherte sich der Sender 7,2 Prozent. Mitverbuchte Kabel Eins 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren 0,72 Millionen Menschen dabei.