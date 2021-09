RTL kündigt Bond-Special zur Filmpremiere an

TV-News

«Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig wird zudem ein europaweit exklusives TV-Interview mit Bond-Darsteller Daniel Craig führen.

Am 30. September hat das lange Warten endlich ein Ende. Dann kommt der neueste-Filmin die Kinos. Zwei Tage zuvor, am 28. September, steigt die offizielle Weltpremiere in der Royal Albert Hall in London – mit dabei: Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer. Der Grund dafür ist, dass RTL an eben jenem Dienstag ab 18 Uhr in einem 45-minütigenvom roten Teppich berichten wird. „In exklusiver Position“, wie der Kölner Sender verspricht, werden Ludowig und Kretschmer versuchen, die geladenen Gäste vors Mikrofon zu bekommen. Zudem wird das „Red Carpet"-Event ab 18.00 Uhr per Livestream in seiner gesamten Länge auf rtl.de, ntv.de, Guido.de und stern.de zu sehen sein.Ein Interviewpartner steht unterdessen schon fest, denn RTL hat sich ein „europaweit exklusives TV-Interview“ mit Bond-Darsteller Daniel Craig gesichert, der bekanntlich in «Keine Zeit zu Sterben» das letzte Mal als Doppelnull-Agent auftritt. Frauke Ludowig wird das vor der Filmpremiere aufgezeichnete Interview führen. „Die Zusage zu diesem ganz besonderen und exklusiven Interview-Highlight hat mich enorm gefreut", so die Star-Reporterin. „Das erste längere TV-Interview für den deutschen Markt zu bekommen, macht selbst einen ‚alten‘ Hasen wie mich dann auch etwas nervös.“„Wir möchten den Fans zur größten Bond-Premiere aller Zeiten das Gefühl geben, wirklich mittendrin zu sein. Sie sind sozusagen mit Frauke und Guido auf dem ‚Red Carpet‘, live und hautnah dabei. Mit dem exklusiven Craig-Interview, dem Streaming-Angebot aber auch der gesamten Berichterstattung im RTL-Programm sollen nicht nur gestandene Bond-Fans auf ihre Kosten kommen“, erklärt Martin Gradl, Chefredakteur Magazine. RTL zeigt ab 0:30 Uhr inAusschnitte des Interviews sowie die Highlights der Premiere.Universal Pictures wird die RTL-Liveberichterstattung in ausgewählten Kinos streamen. RTL hat zudem angekündigt, dass die RTL-Magazine im Vorfeld und auch nach der Premiere umfassend berichten und „sich auf die Spuren eines der größten Kultklassikers begeben“ werden. Für den 3. Oktober plant man zudem einen James-Bond-Tag. Genauere Pläne nannte der Sender allerdings diesbezüglich noch nicht.