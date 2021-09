Sportcheck

Der Spielplan der Bundesligisten nimmt weiter Formen an, denn die nächste Welle der DFL-Terminierungen sind durch. Auch Amazon Prime Video gab bekannt, welche Spiele am Dienstag gezeigt werden. Nicht zu vergessen: der DFB-Pokal mit zwei Free-TV-Partien.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

In Runde zwei des Fußball-DFB-Pokals mag das nicht geradeTopspiel sein. Doch Sport1 zeigt am Dienstag, den 26. Oktober ab 20:00 Uhr die Heimpartie von Borussia Dortmund gegen Zweitligist FC Ingolstadt 04 im Free-TV und im 24/7-Stream – ab 22:00 Uhr dann auch die Nachberichterstattung mit Highlights und Analysen. Die Dortmunder gewannen in Runde eins mit 3:0 bei Drittligist Wehen-Wiesbaden, während sich Aufsteiger Ingolstadt im Zweitliga-Duell mit 2:1 gegen Erzgebirge Aue durchsetze. Und natürlich laufen auch die Münchner Bayern im frei empfangbaren Fernsehen: Das Match des Rekord-Pokalsiegers bei Borussia Mönchengladbach überträgt am Mittwoch ab 20.45 Uhr die ARD.Während nächsten Samstag auch mal der SV Sandhausen in den Genuss eines Livespiels kommt, weist Sport1 schon jetzt auf seine terminierten Partien der Spieltage neun bis 15 in der 2. Fußball-Bundesliga hin – und da auf echte Kracher, während auch Nürnberg, Kiel und der Karlsruher SC ihre Saison-Premiere im Free-TV feiern: Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Absteiger SV Werder Bremen und FC Schalke 04 am Samstag, 20. November, live ab 19:30 Uhr gilt als das Treffen der (allerdings auch schwerfällig gestarteten) Schwergewichte.Mitte September startet die Gruppenphase der UEFA Champions League. Amazon Prime Video gab nun bekannt, welche Partien man zeigen wird. Schon am 14. September ab 21.00 Uhr ist das Spiel FC Barcelona gegen FC Bayern München natürlich ein echter Knaller. Schon 90 Minuten zuvor startet die Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann, Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes kommentieren, Wolfgang Stark spricht über die Schiedsrichter. Für den 28. September suchte sich Prime Video die Partie Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon aus, für den 19. Oktober dann Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund. Insgesamt zeigt Prime Video in der Saison 2021/22 16 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv. Die übrigen drei Gruppenspiele, die bei Amazon zu sehen sein werden, stehen unterdessen noch nicht fest.DAZN und PLAZAMEDIA erweitern ihre Partnerschaft in Ismaning bei München. Die weltweit führende Sport-Plattform hat einen Partner gefunden, der zahlreiche neue Show-Formate realisieren soll. Die PLAZAMEDIA GmbH hat dafür den „DAZN Space“ geschaffen, auf 470 Quadratmetern Fläche. In dieser hochmodernen Produktionsumgebung werden diverse Unterhaltungsformate mit verschiedenen Sets umgesetzt – mit hochauflösenden LED-Wänden und mehreren Monitoren in verschiedenen Größen. Mehr an dieser Stelle dann, wenn die einzelnen Formate an den Start gehen.Am Sonntag weilte der Formel1-Tross in Zandvoort beim Großen Preis der Niederlande. Für Max Verstappen sprang dabei ein klarer Heimsieg raus, der Niederländer fuhr einen Vorsprung von mehr als 20 Sekunden vor Weltmeister Lewis Hamilton heraus. Das Rennen verfolgten insgesamt zwar nur 0,73 Millionen Zuschauer, was für 7,3 Prozent Marktanteil sorgte, doch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es einen neuen Saisonrekord. Mit 0,42 Millionen Motorsport-Fans erreichte der Pay-TV-Sender ab 15 Uhr starke 16,9 Prozent. Damit lag man mehr als fünf Prozentpunkte über dem bisherigen Rekord. Der Reichweiten-Rekord wurde übrigens beim Saisonauftakt eingefahren, damals schauten mehr als eine Million zu.* Montag, 14.30 Uhr: Tour of Britain (Radrennen, 2. Etappe, Eurosport)* Montag, 17.00 Uhr: US Open (Tennis aus New York, Achtelfinale, Eurosport)* Montag, 19.05 Uhr: New York Yankees – Toronto Blue Jays (Baseball, MLB, DAZN)* Dienstag, 15.55 Uhr: Lettland – Deutschland (Volleyball, EM der Herren, Sport 1+)* Dienstag, 17.45 Uhr: Lettland – Deutschland (Fußball, U21, EM-Quali, ProSieben Maxx)* Dienstag, 20.45 Uhr: Niederlande – Türkei (Fußball, WM-Quali, DAZN)* Mittwoch, 14.00 Uhr: Straßen-EM (Radrennen, Teamzeitfahren, Eurosport)* Mittwoch, 17.30 Uhr: Diamond League (Leichtathletik aus Zürich, Sky)* Mittwoch, 18.45 Uhr: u.a. HSV Hamburg – Frisch Auf Göppingen (Handball, Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 18.55 Uhr: FC Girondins de Bordeaux – VfL Wolfsburg (Fußball, Frauen, Champions League, Quali, Sport1)* Mittwoch, 20.45 Uhr: Island – Deutschland (Fußball, WM-Quali, RTL)* Donnerstag, 02.05 Uhr: Tampa Bay Bucceneers – Dallas Cowboys (Football, NFL-Saisonstart, ProSieben)* Donnerstag, 15.55 Uhr: Deutschland – Slowakei (Volleyball, EM. Herren Sport 1+)* Donnerstag, 18.45 Uhr: u.a. Füchse Berlin – HSG Wetzlar (Handball, Bundesliga. Sky)* Donnerstag, 19.25 Uhr: Eisbären Berlin – EHC München (Eishockey, DEL-Auftakt, Sport 1)* Donnerstag, 21.00 Uhr: US Open (Tennis, Finale im Herren-Doppel, Eurosport)* Freitag, 21.00 Uhr: US Open (Tennis, Halbfinale bei den Herren, Eurosport)* Samstag, 14.30 Uhr: Dressur-EM (Pferdesport, Einzel in Hagen, ARD)* Samstag, 19.30 Uhr: FC Bayern München – SC Freiburg (Fußball, Bundesliga der Frauen, Eurosport)* Samstag, 20.30 Uhr: Hamburger SV – SV Sandhausen (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 13.45 Uhr: Super League (Triathlon, 2. Saisonrennen im Olympiapark München, BR)* Sonntag, 15.00 Uhr: GP von Italien (Formel 1, 14. WM-Lauf aus Monza, RTL)* Sonntag, 15.00 Uhr: Straßen-EM (Radsport, Herrenrennen aus Trient, Eurosport)* Sonntag, 16.55 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panther (Eishockey, DEL, Sport 1)* Sonntag, 19.00 Uhr: Indianapolis Colts – Seattle Seahawks (Football, NFL, ProSieben)* Sonntag, 22.00 Uhr: US Open (Tennis, Finale der Herren, Eurosport)* Sonntag, 22:25 Uhr: Kansas City Chiefs – Cleveland Browns (Football, NFL, ProSieben)