Michael K. Williams-Serie fast fertig gestellt

Fabian Riedner von 07. September 2021, 08:52 Uhr

Am Montag starb der «The Wire»-Star in seiner New Yorker Wohnung.

«The Wire»-Schauspieler Michael K. Williams ist verstorben. Zuletzt arbeitete der Schauspieler mit Vice TV an der zweiten Staffel der non-fiktionalen Serie «Black Market». Wie der Sender mitteilte, wurde ein Großteil der zweiten Staffel bereits abgedreht. Die zweite Runde wurde im Februar, rund fünf Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Folgen, angekündigt.



"Wir sind wirklich traurig über das plötzliche Ableben von Michael K. Williams, einer wahren Ikone und einem langjährigen Freund unserer Vice-Familie", so die Vice Media Group in einer Erklärung. "Michael war ein kultureller Visionär und eine Säule der Gemeinschaft in seiner Heimat – und unserer – Brooklyn. Die Auswirkungen dieses Verlustes werden noch viele Jahre lang in unserer Nähe und darüber hinaus zu spüren sein. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen."



Freedome Prods. und Picture Farm produzieren «Black Market» zusammen mit Vice World News. Williams, Ben Freedman, Dion Sapp, Matthew Horowitz, David Laven und Matt Goldman sind ausführende Produzenten für Freedome Prods. & Picture Farm, während die ausführenden Produzenten für Vice World News Jesse Angelo, Kristen Burns, Subrata De und Marsha Cooke sind. Falguni Lakhani Adams von Vice TV ist ebenfalls ausführender Produzent.

