Höhle der Löwen startet so stark wie im Frühjahr

Im Vergleich zum Start im vergangenen Spätsommer liegen die Werte allerdings deutlich niedriger.

Am Montagabend startete die zehnte Staffel der Gründershowbei VOX , was dem Sender mit der roten Kugel in den kommenden Wochen einmal mehr starke Werte bescheren sollte. Zum Start schalteten 1,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Davon stammten 0,94 Millionen aus der jüngeren Zielgruppe. Auf dem Gesamtmarkt generierte die von Amiaz Habtu moderierte Sendung eine Einschaltquote von 8,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 14,7 Prozent auf der Uhr.Zum Vergleich: Im Spätsommer 2020 verfolgten den Auftakt zur achten Staffel noch 2,57 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 9,7 Prozent bei allen und bärenstarken 17,8 Prozent bei den Umworbenen. Im Frühjahr zum Start der neunten Staffel wurden 2,38 Millionen Seher und Marktanteile von 8,0 und 14,7 Prozent ausgewiesen. Die Quoten lagen somit auf demselben Niveau, nur das Publikum nahm spürbar ab. Während insgesamt fast 400.000 Zuschauer fehlten, kamen in der Zielgruppe mehr als eine Viertelmillion Zuschauer abhanden.Im Vorlauf meldete sich im KurzformatKrankenpflegerin Franziska Böhler zu Wort, um über die Missstände in der Pflege zu sprechen. Ihren dreiminütigen Vortrag verfolgten um 20:12 Uhr 1,02 Millionen Zuschauer. 0,35 Millionen davon stammten aus der Zielgruppe. Damit war die vierte Ausgabe mit großem Abstand die bisher erfolgreichste, was aber wohl vor allem am gefragten Nachlauf lag. Die Marktanteile lagen bei 3,9 und 5,3 Prozent. Zuvor holte0,85 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zuschauerschaft.