«Planet Earth»-Produzent wird Leiter für Naturgeschichte

England

Johnny Keeling steigt innerhalb der BBC deutlich auf.

Der-Produzent Jonny Keeling wurde zum neuen Leiter der Natural History Unit (NHU) der BBC ernannt, wie ‚Variety‘ exklusiv berichtete. Er tritt die neue Stelle im Dezember an. Keeling, der derzeit Serienproduzent vonist, wird für alle kreativen und kommerziellen Aktivitäten der NHU verantwortlich sein und an den BBC Studios Managing Director of Factual, Tom McDonald, berichten. Außerdem wird er Mitglied von McDonalds Führungsteam."Jonny ist einer der besten Führungskräfte für Naturgeschichte in der Branche – und er verfügt über eine umfassende Erfahrung nicht nur in der Programmierung von Meilensteinen, sondern in einer Vielzahl von Tönen und Formen", sagte McDonald. "Neben seiner Leidenschaft für die Qualität der NHU-Programme ist er eine brillante Führungspersönlichkeit: ehrgeizig und inspirierend, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten, um das unglaubliche Wachstum der NHU fortzusetzen.""Ich fühle mich geehrt, die Leitung der Natural History Unit zu übernehmen", sagte Keeling. "Das Referat spielt eine zunehmend dringende und wichtige Rolle, wenn es darum geht, in einer Zeit, in der unser Planet vor noch nie dagewesenen Herausforderungen steht, eindrucksvolle Geschichten aus der natürlichen Welt zu erzählen. Mein Ziel ist es, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren, die originell, anspruchsvoll und fesselnd sind, und dafür zu sorgen, dass die NHU der weltweit angesehenste Produzent von Natursendungen bleibt."