Sportcheck

Außerdem im Sportcheck: Golf bei Sky und Sport1, Marathon bei Eurosport, die Eishockey-WM bei Magenta TV und Frauenfußball aus England bei Sky Deutschland. Was nicht fehlen darf: Die Sport-Highlights der Woche.

Die Programm-Highlights der kommenden Woche:

Am vergangenen Freitag wurden die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelost, mit dem Ergebnis, dass Deutschland gegen Japan das erste Spiel bestreiten wird. Zu sehen gibt es die Partie am 23. November um 14:00 Uhr im Ersten. Das ZDF zeigt dann das Topspiel der Gruppe, Deutschland – Spanien, am 27. November um 20:00 Uhr, während der Gruppenabschluss gegen entweder Costa Rica oder Neuseeland am 1. Dezember um 20:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale, die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Das WM-Finale am 4. Advent (Sonntag, 18. Dezember 2022) um 16:00 Uhr kommt ebenfalls live im Ersten. Kurios: Das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador wird gar nicht das erste Spiel des Turniers sein, denn die Partie wird erst am 21. November 2022, um 17.00 Uhr angepfiffen – live im ZDF. Zuvor spielen bereits Senegal gegen Niederlande (11:00 Uhr) und England gegen Iran (14:00 Uhr).Es wird definitiv eine große Geschichte: 20.000 bis 30.000 Fans dürften beim Rückmatch in Barcelona als Fans der Frankfurter Eintracht dabei sein. Doch nun wird erst einmal im Deutsche Bank Park gekickt. Dieses Schlagerspiel ist live zu sehen im Free-TV auf RTL ab 21 Uhr. Diesen Donnerstag, mit Einleitung zum Spiel und Talks ab 20.15 Uhr. Schon um 18.45 Uhr wird die Partie zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo angepfiffen, zu sehen verschlüsselt auf RTL+, wo schon ab 17.30 Uhr der Abend mit der Spieltagsshow «Matchday» startet.Auch wenn die großen City-Marathons aus London, Chicago und New York erst im Herbst anstehen: Eurosport berichtet bereits im April von zwei Leichtathletik-Langstrecken-Leckerbissen. Im Free-TV war vergangenen Sonntag ab dem Vormittag der Paris-Marathon zu sehen, dank anderer Zeitzone können die Fans am 18. April ab 14:30 Uhr ausgeschlafen zusehen, wenn in Bosten gerannt wird. Das ist ein Montag, der Patriots' Day, wenn in den USA die 126. Auflage des wohl traditionsreichsten Marathons ausgetragen wird. Dieses Rennen läuft dann auf Eurosport 2 und werbefrei bei Eurosport mit Joyn Plus+.Traditionell geht´s auch im Augusta National Golf Club, wenn der Sieger des Golf-Maters das Green Jacket anziehen darf. Sky Deutschland bleibt weiter Partner dieses ersten großen Turniers im neuen Jahr. Vom 7. bis 10. April findet es heuer zum 86. Mal statt. Schon von Sonntag bis Mittwoch zuvor blickt Sky zurück und zeigt Bilder, wie Bernhard Langer 1985 und 1993 das Turnier gewann. Live kommt dann der Par 3 Contest am Mittwoch auf dem Sender, ehe von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab abends zu deutscher Zeit in den USA eingelocht wird. Komplettiert wird das umfangreiche Live-Angebot von Sky Sport rund um das Masters mit dem frei empfangbaren Live-Stream «On the Range» mit Live-Bildern der Trainingseinheiten aller Stars sowie Interviews und Analysen live aus Augusta – auf skysport.de und in der Sky Sport App.Es ist noch ein Weilchen hin. Doch auch in Deutschland findet ein gutes Golfturnier statt. Die BMW International Open in Eichenried bei München von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, laufen täglich im Free-TV auf Sport1 . Martin Kaymer hofft dort – also auf dem Golfplatz – auf seinen zweiten Triumph nach 2008. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von zwei Millionen Euro. Letztes Jahr – pandemiebedingt vor schmaler Kulisse – wurde Kaymer Zweiter.Am Dienstag beginnt mit den Play-offs im zunächst „best of three“- und später (Finale) im „best of five“-Modus die heiße Phase in der Volleyball-Bundesliga der Frauen, die ja auf Sport1 zu sehen ist. Zum Auftakt läuft zur Primetime ab 20:00 Uhr die Partie SSC Palmberg Schwerin gegen VfB Suhl LOTTO Thüringen. Match zwei dieser Begegnung findet am Freitagabend statt.Ab der Saison 2022/23 zeigt Sky die Barclays FA Women's Super League, also Frauenfußball von der Insel aus England. Magazine, wöchentliche Highlight-Shows, Archivmaterial, Interviews, Berichte, Dokumentationen und In-Match-Clips kündigt der Sender neben den Übertragungen der Spiele an. Auch in dieser Profiliga spielen Teams wie Arsenal und Chelsea aus London oder United und City aus Manchester. „Die Barclays FA Women's Super League passt ideal in unser Sportportfolio – zugleich bieten wir dem Frauenfußball eine größere Plattform und bauen unsere Führungsposition im Bereich Frauensport konsequent weiter aus. Wir wollen der interessierten Zielgruppe noch mehr spannenden Frauensport anbieten und damit das Wachstum in diesem Bereich weiter fördern“, so Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.Und damit zum Motorsport: Mit dem Endurance Rennen in Imola startete Sky die Übertragung aus der Fanatec GT World Challenge Europe. Der Sender überträgt in dieser Saison bis zu acht dieser Langstrecken-Rennen, bei denen mit Valentino Rossi ein neunfacher MotoGP-Weltmeister an den Start geht. Die Highlights gibt es nach dem jeweiligen Rennwochenende immer dienstagabends auf Sky Sport F1. Zukünftig ist dort auch die Lamborghini Super Trofeo zu sehen, deren beiden Rennen in der Regel montagabends nach dem Rennwochenende (zeitversetzt) ausgestrahlt werden.Endlich starten die Play-Offs in der Eishockey-Bundesliga. Halt: Zunächst die Pre-Play-Offs, denn die letzten zwei Plätze des Viertelfinals werden in den Duellen zwischen Köln und Ingolstadt sowie Düsseldorf und Nürnberg vergeben. Best of Three heißt es ab Dienstag um 19.15 Uhr, MagentaSport zeigt beide Duelle live und generell alle Spiele. Dort gibt es zwischen dem 13. und 29. Mai auch die Eishockey-Weltmeisterschaft zu sehen. Der Telekom-Service zeigt über eine Sublizenz mit Sport1 alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie alle Partien der K.O.-Phase – insgesamt 15 Spiele. Während des Turniers wird auch die ehemalige Nationalspielerin und aktuelle DEL-Expertin, Ronja Jenike, als Expertin fungieren. Sie ist die erste Frau im Magenta-Team bei einer Weltmeisterschaft. Sie unterstützt das Expertenteam aus Christoph Ullmann und Patrick Ehelechner. Sascha Bandermann moderiert, Alexander Kunz kommentiert die WM-Übertragungen.* Montag, 15.30 Uhr: Einzelzeitfahren in Hondarribia (Radrennen, Baskenlandrundfahrt, Eurosport)* Montag, 19.15 Uhr: Hamburg Towers - Lietkabelis Panevezys (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Montag, 20.00 Uhr: WDF-WM (Darts aus Frimley Green, Eurosport)* Dienstag, 01.30 Uhr: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs (Eishockey, NHL, Sky)* Dienstag, 18.15 Uhr: Hamburger SV - Erzgebirge Aue (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Dienstag, 18.45 Uhr: Wisla Plock TBV Lemgo Lippe und Füchse Berlin HBC Nantes (Handball, European League, Achtelfinale, DAZN)* Dienstag, 19.15 Uhr: Kölner Haie - Ingolstadt Panther und Düsseldorfer EG Nürnberg Icetigers (Eishockey, Pre-Play-Offs, Magenta TV)* Dienstag, 20.00 Uhr: SSC Palmberg Schwerin -VfB Suhl LOTTO Thüringen (Volleyball, Bundesliga der Damen, Viertelfinale, Sport1)* Dienstag, 20.20 Uhr: Basket Club Valencia - ratiopharm Ulm (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Dienstag, 20.30 Uhr: Manchester City - Atletico Madrid (Fußball, Champions League, Viertelfinale, DAZN)* Dienstag, 20.45 Uhr: SC Magdeburg - Sporting Lissabon (Handball, European League, Achtelfinale, DAZN)* Mittwoch, 04.30 Uhr: Phoenix Suns - Los Angeles Lakers (Basketball, NBA, DAZN)* Mittwoch, 15.15 Uhr: Reiten (Weltcup-Finale in Leipzig, MDR)* Mittwoch, 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Bayern München (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Mittwoch, 18.45 Uhr: BG Göttingen - Fraport Skyliners (Basketball, Bundesliga,Magenta TV)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Hallescher FC - SC Freiburg II (Fußball 3. Liga, Magenta TV)* Mittwoch, 18.50 Uhr: Türk Telekom - Ankara Hamburg Towers (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Mittwoch, 19.45 Uhr: Alba Berlin - Panathinaikos Athen (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Mittwoch, 20.15 Uhr: Hakro Merlins Crailsheim - SYNTAINICS MBC (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Mittwoch, 20.30 Uhr FC Villarreal - Bayern München (Fußball Champions League, Viertelfinale, DAZN)* Mittwoch 21.00 Uhr: Golf (US Masters, Par 3 Contest in Augusta (Sky Sport)* Donnerstag, 18.45 Uhr: RB Leipzig - Atalanta Bergamo (Fußball, Europa-League, Viertelfinale, RTL+)* Donnerstag, 21.00 Uhr: FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (Fußball, Europa-League, Viertelfinale, RTL)* Freitag, 18.45 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 14.00 Uhr: Real Madrid - FC Getafe (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Samstag, 14.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim (Fußball, 3. Liga, SWR)* Samstag, 14.00 Uhr: Superbike aus Alcaniz (WM-Auftakt, Servus TV)* Samstag, 14.30 Uhr: Formel E aus Rom (4. WM-Lauf, Pro Sieben)* Samstag, 15.00 Uhr: Cagliari Calcio - Juventus Turin (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. FC Bayern München - FC Augsburg (Fußball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 16.00 Uhr: Deutschland - Portugal (Fußball, WM-Qualifikation der Frauen, ARD)* Samstag, 20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Darmstadt 98 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 13.45 Uhr: Amstel Gold Race (Radrennen aus den Niederlanden, Eurosport)* Samstag, 15.00 Uhr: Gießen 46ers - Bayern München (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 17.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 18.20 Uhr: Grand Prix von Amerika (Motorrad-WM, 4. Lauf, ServusTV)* Sonntag, 19.15 Uhr: Washington Capitols - Boston Bruins (Eishockey, NHL, ProSieben Maxx)