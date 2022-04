Sony will das größte Studio in Europa werden

International

Die Tochterfirma des Hardware-Konzerns hat ein neues Schwergewicht: «Doctor Who».

Der Chef von Sony Pictures Television International, Wayne Garvie, hat die europäische Produktion ins Visier genommen, wie er während einer Grundsatzdiskussion auf der MipTV am Montagnachmittag erklärte.Garvie sprach zusammen mit der Mitbegründerin von Bad Wolf, Jane Tranter, in einer Podiumsdiskussion, die von dem internationalen „Variety“-Redakteur Manori Ravindran moderiert wurde. SPTV International hat Bad Wolf, die unter anderem «His Dark Materials» produziert haben, im Dezember übernommen. Außerdem wird das Unternehmen ab 2023 Co-Produzent der SerieWährend der Diskussion sagte Garvie, dass SPTV International sein Ziel, "das größte Drama-Studio in Großbritannien" zu werden, fast erreicht habe und sich nun auf die europäische Produktion konzentriere. "Wir können eine Nachfrage nach europäischen Inhalten erkennen", sagte Garvie.Garvie und Tranter sprachen auch darüber, warum SPTV International und Bad Wolf gut zueinander passen, wobei Garvie "die Größe und den Ehrgeiz des Bad Wolf-Teams" anführte und Tranter sagte, dass ihr gefalle, wie SPTV International eine andere der in den letzten Jahren erworbenen Firmen, die «The Crown»-Macher von Left Bank, ausgebaut habe, sowie die Tatsache, dass SPTV "wirklich unabhängig" sei und auch seine Wurzeln in den USA habe.