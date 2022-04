«Bohemian Rhapsody» läuft bei Sat.1 mittelmäßig

Quotennews

In den letzten beiden Jahren lief der Queen-Film bei Schwesternsender ProSieben zwei Mal. Die Sat.1-Premiere verlief wenig begeisternd.

RTL mit diesen Zahlen aus der Zielgruppe beinah in die Zweistelligkeit, wobei der Marktanteil dann doch bei 9,8 Prozent stehen blieb.

Am 04. Oktober 2020 holte die Premiere vonbei ProSieben starke 3,26 Millionen Zuschauer und einen zweistelligen Marktanteil von 10,8 Prozent. Außerdem sicherte sich der Film damals mit 1,6 Millionen Umworbenen nicht nur einen sagenhaften Marktanteil von 17,9 Prozent, es war zum damaligen Zeitpunkt auf die zweitbeste Leistung bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren über den ganzen Tag hinweg. 2021 wiederholte ProSieben den Film am 05. September mit bereits weniger Interesse. Damals schauten noch 1,69 Millionen Zuschauer insgesamt zu, 0,9 Millionen Zielgruppen-Zuschauer verblieben. Somit zeigten die Marktanteile bei Wiederholung-1 noch 6,3 und 13,2 Prozent an. Für eine dritte Wiederholung bei der roten Sieben reichte es nicht - es wurde zu Sat.1 gewechselt.Somit konnten sich Zuschauer der bunten Kugel am gestrigen Sonntag überfreuen, wobei erneut weniger folgen sollten. Insgesamt ließen sich 1,56 Millionen Zuschauer für das Abendprogramm messen, der Marktanteil zeigte 5,4 Prozent. In der Zielgruppe passierte wenig Aufregendes, denn 0,64 Millionen Zuschauer sorgten hier für einen entsprechenden Marktanteil von 8,7 Prozent. Keine Frage, mit diesen Zahlen wird bei Sat.1 niemand entlassen werden, denn auch gehört es zur Wahrheit, dass «Bohemian Rhapsody» der zweiterfolgreichste private Primetime-Film war. Auf Platz 1 sonnt sich RTL Hier sorgte das Boliden-Spektakel <