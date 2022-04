Nach vier Wochen wieder 10 Millionen?

Quotennews

Mit dem ersten «Tatort» an einem Sonntag im März holte das Erste sagenhafte 11,03 Millionen Zuschauer – ist der erste «Tatort» im April genauso erfolgreich?

Die Geschichte um denan Sonntag-Abenden ist schlichtweg kurz erzählt: Er ist jede Woche erfolgreich, zumeist in den letzten Wochen und Monaten zwischen 7, 8 oder 9 Millionen Zuschauern. 2022 schafften erst zwei Episoden den Sprung über die 10-Millionen-Marke, wobei im März zuletzt zwei Ausgaben mit 9,41 und 9,48 Millionen Zuschauern nur knapp scheiterten. Gestern sollte die Marke wieder wackeln, doch fiel sie auch?Kurz gesagt: Nein. Der «Tatort: Alles was Recht ist» holte erneut starke 9,44 Millionen Zuschauer und einen exzellenten Marktanteil von 29,6 Prozent, doch erneut fiel deutlich die Marke der 10-Millionen-Zuschauer nicht. Zweifelsohne ist das Ergebnis bei den jüngeren Zuschauern ebenfalls eine absolute Bank. Hier sicherte sich das Erste 1,81 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von dominanten 22,1 Prozent. Im Vergleich zum letzten «Tatort» am 27. März verkleinerte sich also insgesamt die Zuschauerschaft leicht, dafür stieg die Zahl der jungen Zuschauer.Das ZDF hatte indes dem TV-Abend im Ersten nichts entgegenzusetzen, wobei sich das Blatt beim Vorabendprogramm wendete. Im Ersten kam ab etwa 19 Uhr die «Sportschau» auf 1,71 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,6 Prozent, wobei hier vor allem die jüngeren Zuschauer mit lediglich 0,26 Millionen Fernsehenden enorm dünn vertreten war (MA: 4,7 Prozent). Anders lief das im Zweiten, denn hier liefertenundsehr stark ab. «Berlin direkt» holte 3,91 Millionen Zuschauer, «Terra X» schaffte 4,34 Millionen. Die Marktanteile der Shows lagen vorerst bei 15,5 und im Anschluss bei 15,0 Prozent, während sich die jüngeren Zuschauer mit 7,6 und 8,6 Prozent Marktanteil bei 0,41 und 0,56 Millionen Zuschauern präsentierte.