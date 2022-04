«Lets Dance» gewinnt wieder an Zuschauern dazu

Quotennews

Gestern verkündete RTL auf Twitter, dassan diesem Abend aufgrund zu vieler Krankheitsfälle ausfallen müsse. Das stellte sich als Aprilscherz heraus, doch auch so verläuft die 15. Staffel weiterhin chaotisch. Caroline Bosbach, die letzte Woche ausschied, kehrte nun wieder zurück, da Michelle die Show aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem Rücken verlassen muss. Allerdings kehrten René Casselly und Daniel Hartwich aus der durch Corona verschuldeten Pause zurück.In der Vorwoche ging es mit 3,79 Millionen Fernsehende deutlich abwärts auf den bisherigen Staffelbestwert. In der Zielgruppe fiel man mit 0,89 Millionen Jüngeren erstmals seit zahlreichen Jahren unter die eine Million-Marke. Diese Woche erholte sich das Programm wieder und erhöhte die Reichweite auf 3,96 Millionen Interessenten. Der Marktanteil, der zuletzt bei 16,0 Prozent gelegen war, sank jedoch weiter auf noch starke 15,2 Prozent. Bei den 1,04 Millionen Umworbenen hielt man sich mit einer hohen Quote von 16,3 Prozent konstant zur vorherigen Woche.VOX zeigte zur Primetime eine weitere Ausgabe des Spin-Offs. In der Vorwoche war das Format auf 0,72 Millionen Fernsehende und einen schwachen Marktanteil von 2,6 Prozent abgestürzt. Die 0,80 Millionen Zuschauer steigerten sich diese Woche zumindest auf ein maues Ergebnis von 2,8 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten ging es mit einer mageren Sehbeteiligung von 4,1 Prozent hingegen weiter abwärts.