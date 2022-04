Über drei Millionen Fernsehende verfolgen Auslosung für die WM in Katar

Quotennews

Gestern wurden die Mannschaften der acht Gruppen ermittelt, die im Winter in der Gruppenrunde der WM aufeinandertreffen werden.



Im Rahmen einer knapp zweistündigen Ausgabe derwurde gestern im Ersten ab 17.55 Uhr die Auslosung der Endrundengruppen für die WM 2022 in Katar übertragen. Deutschland landete mit Spanien und Japan in Gruppe E. Durch die Corona-Pandemie wurden einige Playoffs verschoben und so steht bislang noch nicht fest, ob Costa Rica oder Neuseeland noch in dieser Gruppe landen werden.Zunächst lag die Reichweite bei 2,42 Millionen Fernsehenden, was einem guten Marktanteil von 11,6 Prozent entsprach. Als die Übertragung schließlich weg vom Studio zur Auslosung nach Katar schaltete, erhöhte sich das Interesse auf 3,26 Millionen Zuschauer. Somit wurde eine starke Quote von 15,5 Prozent gemessen. Die jüngere Gruppe war zunächst mit 0,37 und später 0,56 Millionen Interessenten vertreten. Hier machte der Marktanteil einen Sprung von hohen 9,1 auf herausragende 13,4 Prozent.Zur Primetime setzte der Sender schließlich auf den Familienfilm. Es saßen 4,08 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm, was einem hohen Marktanteil von 14,0 Prozent entsprach. Bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden gute 7,8 Prozent verbucht. Dieschlossen sich mit 3,16 Millionen Interessenten an. Mit 11,7 Prozent Marktanteil hielt sich das Programm noch knapp über dem Senderschnitt. Die 0,49 Millionen Jüngeren fielen auf eine überzeugende Sehbeteiligung von 7,5 Prozent zurück.