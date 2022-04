«DSDS»: Neue Woche - Neuer Negativrekord

Quotennews

RTL unterbietet sich Woche für Woche erneut - auch «The Masked Singer» verliert stetig ein wenig Zuschauer. Kann das alles weg?

Es müssen keine langen Reden um die aktuelle Lage bei RTL und dem Versuchein neues Gesicht zu verleihen geschwungen werden. Die dritte Woche in Folge holt das Format mit seinem Einspielergebnis einen neuen Negativrekord. Nicht etwa der laufenden Staffel, sondern insgesamt! Gestern sorgten nur noch 1,47 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von schwachen 5,3 Prozent. Bohlen-Aus hin oder her, noch im letzten Jahr kämpfte die Show um einen zweistelligen Marktanteil und der 3-Millionen-Zuschauer-Marke und gestern geht es um 1,5 Millionen und die 5-Prozent-Marke?Auch der Blick in die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lässt kein Licht scheinen. Mit definierten 0,37 Millionen Umworbenen holte die Primetime-Show magere 5,7 Prozent nach Köln. Damit auch diesem Ergebnis ein Rahmen gegeben ist: «DSDS» holte damit weniger Zielgruppen-Zuschauer als am Vorabend, dasund. Wenn auch der Blick auf das rein prozentuale Ergebnis immer ein Spiegel der Uhrzeit ist, «DSDS» holte weniger Prozentpunkte als «Die Retourenprofis» um 15:45 Uhr. Es fällt schlichtweg schwer, noch Beweggründe zu finden, warum an dem Format festgehalten wird.Das ist bei der ProSieben-Shownatürlich etwas anders, denn hier schauten auch gestern noch insgesamt 2,24 Millionen Menschen zu. Ein guter Wert, der neben einem Marktanteil von 8,1 Prozent auch bedeutet, dass in der dritten Show der Staffel, zum zweiten Mal das Interesse sank. Von 2,46 Millionen Zuschauern, mit denen man in Unterföhring gestartet war, auf 2,31 und nun auf 2,24 Millionen. Immerhin ergab sich eine kleine Steigerung in der Leistung der Zielgruppe. Hier wollte leicht verbesserte 1,15 Millionen Umworbene den singenden Masken folgen, die erreichten 18,0 Prozent Marktanteil sind hingegen etwas schlechter als in der Vorwoche. Somit bewegt sich «The Masked Singer» natürlich noch in viel sichereren Fahrwassern als «DSDS», doch auch die RTL-Show war in diesem Jahr vor 2,65 Millionen Zuschauern gestartet - ProSieben ist also gewarnt.