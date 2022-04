«Indiana Jones» holt die private Film-Krone

Quotennews

Als 2008 «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels» herauskam, teilten sich die Meinungen - gestern lief es bei Sat.1 nicht schlecht.

Fast 20 Jahre musste Fans von «Inidiana Jones» auf eine Fortsetzung der Reihe warten und als sie dann da war - wollte sie keiner so wirklich. Zumindest teilten sich die Meinungen der Community überenorm und eine wirklich würdige Fortsetzung der Reihe konnte nicht inszeniert werden. Doch hier geht es um keine Film-Kritik oder Kino-Rückschau, es soll um gestern Abend gehen, denn es lief der Streifen mit Harrison Ford bei Sat.1 in der Primetime. Und zwar mit Erfolg. Er holte nicht nur 1,47 Millionen Zuschauer, also genauso viel wie RTL mit «DSDS» erreichte, zum Bällchensender, sondern damit auch den Sieg in der privaten Film-Krone! Mit 0,43 Millionen Zielgruppen-Zuschauern reichte es zudem auch zum Sieg in dieser Kategorie! Die Marktanteile lagen bei 5,1 Prozent insgesamt und 6,6 Prozent am Markt der Zielgruppe.Im Anschluss sendete Sat.1 nochund erreichte gute 0,92 Millionen Zuschauer, die für einen Marktanteil von 5,8 Prozent sorgten. Mit den ebenfalls erreichten 0,31 Millionen Zielgruppen-Zuschauern reichte es nach der Primetime noch zu einem Marktanteil von 7,6 Prozent. Dem Sat.1-Ergebnis reihte sich VOX ein, jedoch mit einer Besonderheit. Denn nicht der Primetime-Film,, sollte dem Abend Erfolg bringen. Im Gegenteil liefertemit 0,82 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,8 Prozent das deutlich bessere Ergebnis als der Streifen mit Will Smith. Dieser holte ab 20:15 Uhr lediglich 0,66 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,3 Prozent. In der Zielgruppe war das Ergebnis enger und «Hancock» holte 0,31 Millionen Umworbene, während «Redemption» 0,32 erreichte. Hier lagen die Marktanteile bei 4,7 und später 6,0 Prozent.Den deutlich schwächsten Film-Abend musste RTLZWEI einstecken. Mitholte der Grünwald-Sender lediglich 0,42 Millionen Zuschauer ins Haus, der Marktanteil lag ab der Primetime bei dünnen 1,4 Prozent. Immerhin war man in der Zielgruppe zunächst nicht allzu weit entfernt von den restlichen Ergebnissen der anderen Sender, denn mit 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen lief der Streifen von 1999 noch recht ordentlich. Der Marktanteil lag zudem bei verträglichen 4,3 Prozent. Um 22:00 Uhr übernahm dannund das Interesse sank auf 0,31 Millionen, wodurch immerhin der Marktanteil von 1,4 Prozent gehalten werden konnte. Die Zielgruppe brach ein und 0,16 Millionen Umworbene ließen den Anteil auf 3 Prozent sinken.