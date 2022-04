Podstars

Der Macher-Podcast mit Michael Siegler kommt von einem Hamburger Unternehmer.

"Macht mal was!" Genau diese Forderung richten viele Menschen immer wieder an Politiker/innen und andere Entscheidungsträger/innen. Das mag sich doch sehr unspezifisch anhören, doch bei Themen, welche unsere Gesellschaft bewegen, wird es schnell emotional und vor allem enorm wichtig. Das dürfte auch Michael Siegler so sehen, der durch seinen Podcast die Möglichkeit für alle Menschen schafft, an den Gedanken, Problemstellungen und Ideen von Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen sowie Politikern und Politikerinnen teilzunehmen. Genau das ermöglicht er durch den Podcast "MachtWas!?!", welcher sich zu einem echten Erfolg entwickelt hat.Der Hamburger Michael Siegler lernte die Welt der Unternehmen bereits früh kennen. In jungen Jahren gründete er die Startups "Performance Media" und "Tisoomi GmbH". Er weiß daher, wie die Szene der Startups aussieht, worauf es ankommt, wenn man wichtige Entscheidungen treffen muss und was es heißt, die Verantwortung für ein Unternehmen zu haben. Außerdem machte sich Siegler als Veranstalter einen Namen. Er veranstaltet die Publisher Business Conference, welche sich zu einem wichtigen Event der Digitalbranche entwickelt hat.Mittlerweile ist er nun also auch ein gefeierter Podcaster, der mit dem Podcast "MachtWas!?!" einen vollen Erfolg gelandet hat. Bei diesem hilft es ihm gewaltig, dass er viel Erfahrung und unmittelbare Einblicke in den Gebieten der Politik, des Wissensaustauschs und des Unternehmertums hat. Siegler kann ohne jeden Zweifel als absoluter Insider in den Bereichen Business und Politik gesehen werden.Die Hauptrolle spielen in Sieglers Podcast immer Ereignisse, Situationen und Themen, welche für die Gesellschaft eine große Rolle spielen. Um diese ideal besprechen zu können, lädt sich der Podcast regelmäßig spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, oder auch prominente aus ähnlichen Bereichen ein. In seinen Folgen sprach er bereits mit Finanzminister Christian Lindner, Katja Riemann, Jan Fleischhauer, Timo Hildebrand oder Sara Nuru. Auch die Chefs von Krombacher und Edding waren bereits im Podcast "MachtWas!?!" zu Gast.Poltiker/innen der aktuellen Bundesregierung, wie Lindner, sind in den Podcast-Folgen keine Seltenheit. Da ist es besonders spannend, dass Siegler einen offenen Austausch pflegt und auch die ein oder andere kritische Frage stellt. Seinem Podcast tut das gut, denn so kommen aufregende Gespräche bei bewegenden Themen zustande.