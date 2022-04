«Girls5eva»: Zahlreiche Gaststars bestätigt

US-Fernsehen

Die Serie von Peacock hat erneut zahlreiche Stars verpflichtet.

Am 5. Mai 2022 lässt der amerikanische Streamingdienst Peacock die zweite Staffel der Serieaus dem Sack. Inzwischen hat der Streamingdienst bekannt gegeben, wer alles als Gaststar auftreten wird. Das Format, das von Meredith Scardino entwickelt und produziert wird, kommt von Universal Television.Zu den Gaststars gehören Amber Ruffin («The Amber Ruffin Show»), Chad L. Coleman («The Wire», «The Walking Dead»), Drew und Jonathan Scott («Property Brothers»), Heidi Gardner («Saturday Night Live»), Hoda Kotb («Today», «NBC News»), Tim Meadows («The Goldbergs», «Mean Girls»), Grey Henson («Mean Girls the Musical», «A Journal for Jordan»), James Monroe Inglehart («Unbreakable Kimmy Schmidt»), John Lutz («30 Rock», «Sisters»), Judy Gold («Better Things», «Search Party»), Mario Cantone («And Just Like That», «Sex and the City»), Pat Battle («NBC New York») und Piter Marek («The Blacklist", «Ugly Betty»). Zu den bereits angekündigten neuen Gaststars gehören auch Amy Sedaris («Strangers with Candy», «Elf») und Neil Flynn («Mean Girls», «Scrubs»).Zu den neuen Darstellern gesellen sich die bereits bekannten Gaststars Andrew Rannels («The Boys in the Band», «The Prom»), Ashley Park («Emily in Paris»), Daniel Breaker («Billions», «Mozart in the Jungle»), Erika Henningsen («Mean Girls the Musical»), Janine Brito («Wine Country»), Jeremiah Craft («Bill & Ted Face the Music», «Luke Cage»), Jonathan Hadary («Intolerable Cruelty», «Veep») und Julius Coneicao.