Arabella Kiesbauer: In Österreich werden die Shows überwiegend von Frauen moderiert

Interview

Sie gehörte über zehn Jahre zum Moderatoren-Ensemble von ProSieben. Nach der gleichnamigen Talkshow folgte «Comeback – Die große Chance». Seither wurde es ruhig um Kiesbauer, die aber in Österreich viel zu tun hat.

Ich bin von Natur aus Neuem gegenüber aufgeschlossen und konnte zum Glück in den letzten Jahren viele spannende Primetimeshows präsentieren. Von «Masked Singer Austria» über «Bauer sucht Frau» bis hin zu True-Crime-Sendungen wie «Chaos vor Gericht» und «Verbrechen im Visier» in Deutschland.Mir hat es viel Spaß gemacht, mich als Schauspielerin auszuprobieren und in die Rolle einer Kreuzfahrtpassagierin zu schlüpfen. Ich hoffe, den ZuschauerInnen geht es ebenso!😀Lassen Sie sich doch überraschen!Gerade in Zeiten wie diesen ist gut gemachte Unterhaltung eine notwendige Zerstreuung. Das «Traumschiff» ist seit 40 Jahren ein Klassiker der deutschen Fernsehunterhaltung und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich ein klitzekleiner Teil dieser Erfolgsgeschichte sein darf.Das müssen Sie die Entscheidungsträger im deutschen Fernsehen fragen. In Österreich werden die Primetimeshows überwiegend von Frauen moderiert.Ich liebe meine Arbeit und gehe jedes Projekt mit Begeisterung an. Zum Glück kann ich mir aussuchen, was mich besonders freut.Es war eine sehr intensive Zeit, in der wir uns mit Haut und Haaren dem ESC verschrieben hatten. Es hängt ja doch viel mehr dran, als das was das Publikum letztlich zu sehen bekommt.Das normale Leben war komplett ausgeblendet. Definitiv eine „ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE“.Verfolgten Sie weiterhin den «Eurovision Song Contest»? Welche Chancen rechnen Sie Lumix mit „Halo“ zu? Kommt Österreich ins Finale?Ich drücke allen fest die Daumen! Aber egal wie es ausgeht, es wird sicherlich für alle Beteiligten eine eindrucksvolle Erfahrung!Sag niemals nie - allerdings bitte ich normalerweise lieber Andere vor den Vorhang!