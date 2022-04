Buchclub

«heute-journal»-Moderatorin Marietta Slomka hat kein typisches Sachbuch geschrieben, sondern eine unterhaltsame Lektüre.

In ihrem Buch "Nachts im Kanzleramt" nimmt Marietta Slomka, die bekannte «heute-Journal»-Moderatoren, ihre Leser mit in die Welt der Politik. Sie beschreibt aufschlussreich, gut verständlich und auf eine lockere Art und Weise, wie das Kanzleramt und die deutsche Demokratie funktionieren. Die Inhalte des Buches beschränken sich jedoch nicht nur auf die deutsche Politik, sondern auch auf weltpolitisch bezogene Themen, die von praktischen Beispielen untermauert und auf diese Weise gut verständlich dargestellt werden. Leser erhalten aufschlussreiche und unterhaltsame Einblicke in den aktuellen Politikbetrieb rund um die Corona-Pandemie und die Energiewende. Marietta Slomka beschränkt sich jedoch nicht nur auf politische Inhalte. Sie entführt Ihre Leser auch in wirtschaftlich relevante Themen und bietet Einblicke zur modernen Medienlandschaft. Das Politbuch richtet sich an alle interessierten Leser und Leserinnen und ist hoch informativ als auch unterhaltsam.Der Autorin ist es geschickt gelungen, wirtschaftliche sowie politische Inhalte miteinander zu verknüpfen und die Mechanismen dahinter aufzudecken. Leser erhalten wissenswerte Insider-Informationen und Einblicke in die verdeckten Abläufe der deutschen Demokratie sowie auch Kenntnis über jene Menschen, die großen Einfluss auf den Politikbetrieb in Berlin ausüben. Man schaut hinter die Kulissen.Wieso debattieren Politiker bis in den Morgengrauen? Was läuft im Kanzleramt hinter verschlossenen Türen? Wie funktioniert unser Rechtsstaat? Sind deutsche Politiker tatsächlich gewählt? Was für Auswirkungen haben Demonstrationen oder Wahlen auf die deutsche Demokratie?Diese und viele weitere Fragen erklärt Marietta Slomka ausführlich und gleichsam unterhaltsam. Nicht nur die Inhalte dieses Buches sind locker geschrieben, es ist mit zahlreichen Kartons von Mario Lars bebildert. Mario Lars ist bekannt und beliebt für seine unterhaltsamen, scharfzüngigen sowie kritischen Zeichnungen. Bei der Lektüre von "Nachts im Kanzleramt" bekommen Leser fundiertes Wissen und einen Einblick in derzeit relevante Themen rund um Politik, Wirtschaft und die Medien. "Nachts im Kanzleramt" ist kein typisches Sachbuch, sondern leichtfüßig und unterhaltsam geschrieben. Die sonst so schwer verdauliche Kost der politischen Landschaft wird mit Anekdoten, unterhaltsamen Hintergründen und gut verständlichen Beispielen aus der Praxis aufgelockert. Marietta Slomka ist es gelungen, geballtes Wissen in ein unterhaltsames und leicht verständliches Format zu verpacken und allen Leser Zugang zu politischem sowie wirtschaftlichem Wissen zu gewähren.