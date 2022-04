«Hancock»-Autor dreht vietnamesische Serie

International

Vincent Ngo wird die Comedy-Serie «Early Risers» in seiner Heimat drehen.

Er gehört zu den beliebtesten Drehbuchautoren Hollywoods: Vincent Ngo, der ursprünglich aus Vietnam stammt. Nun hat er die Produktionsfirma Early Risers Media Group ins Leben gerufen, die die Serieproduzieren wird. Die Serie dreht sich um das Leben amerikanischer und europäischer Auswanderer, die in Saigon leben und arbeiten, und soll Ende dieses Monats unter der Regie von Zach Merck gedreht werden.Nach einer längeren Periode von Corona-Beschränkungen wird «Early Risers» vermutlich die erste internationale Fernsehproduktion in Vietnam seit über zwei Jahren sein. Die lokale Produktion wird von Ace 1 Pictures durchgeführt."Vincent hat eine Serie geschaffen, die unglaublich intelligent, witzig und mutig ist", sagte der ausführende Produzent Peter Toumasis. "Es ist eine zeitgenössische Komödie, die in Saigons selten gesehener Expat-Gemeinde spielt, die voll von liebenswerten Ausgestoßenen der ersten Welt ist, die irgendwie in Ungnade gefallen sind und versuchen, diese in einem Land fern der Heimat wiederzuerlangen."