«Shrinking»: Jetzt ist auch Jessica Williams dabei

US-Fernsehen

Die Regie bei der neuen AppleTV+-Serie von Jason Segel übernimmt James Ponsoldt.

Jessica Williams wird neben Jason Segel und Harrison Ford in der Apple-Comedy-Seriemitspielen. Außerdem ist James Ponsoldt an Bord der Serie, um bei mehreren Episoden Regie zu führen und die Produktion zu übernehmen. Das ist ein Wiedersehen für Ponsoldt und Segel, die zuvor gemeinsam an dem Film «The End of the Tour» gearbeitet haben.«Shrinking» folgt Jimmy (Segel), einem trauernden Therapeuten, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und seine ethischen Grundsätze und muss feststellen, dass er das Leben der Menschen, einschließlich seines eigenen, auf turbulente Weise verändert. Williams spielt die Rolle von Gaby, einer Therapeutin, die in der Praxis von Dr. Phil Rhodes (Ford) und Jimmy arbeitet. Sie setzt sich für alles ein, was ihr am Herzen liegt, auch für ihren Freund Jimmy, den sie liebt und respektiert.Williams kennt man als Korrespondentin bei der Comedy-Show «The Daily Show» und war Teil der HBO-Max-Serie «Love Life». Segel, Bill Lawrence und Brett Goldstein sind alle als Autoren und ausführende Produzenten an «Shrinking» beteiligt. Das Studio ist Warner Bros. Television, mit dem Doozer einen Gesamtvertrag hat.