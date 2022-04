Lauren Lapkus und Krysta Rodriguez sind bei «Sober Companion» dabei

US-Fernsehen

Die neue CBS-Serie wandelt ein wenig auf den Spuren der «Mom», in der es auch um Alkoholmissbrauch ging.

Die Verantwortlichen von CBS haben Lauren Lapkus und Krysta Rodriguez für die neue Multicam-Serieunter Vertrag genommen. Rodriguez wird Eliza spielen, die als lebenslustige, schlagfertige Alkoholikerin beschrieben wird, die mit ihrem Onkel in New Orleans eine Buchhandlung/Bar betreibt. Nachdem sie einmal zu oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, wird ihr ein vom Gericht bestellter Nüchternheitsbegleiter zugewiesen, der sie dazu zwingt, sich ihren Dämonen zu stellen, die Kurve zu kriegen und nüchtern zu bleiben – und sie dabei völlig verrückt macht.Lapkus wird Shelley spielen, Elizas Nüchternheitsbegleiterin. Sie ist ein fröhlicher, übermütiger Kauz. Ihre Methoden sind ein wenig unkonventionell, und ihr unermüdlicher Enthusiasmus ist nicht jedermanns Sache, aber sie ist die Beste in dem, was sie tut.Lapkus hat bereits in Fernsehserien wie «Orange Is the New Black», «Bob's Burgers», «Good Girls», «Crashing» und «Lucifer» mitgespielt. Rodriguez hat kürzlich Liza Minnelli in der Netflix-Ryan Murphy-Serie «Halston» dargestellt. Als Produktionsfirma fungiert CBS Studios.