So stellt sich Warner Bros. Discovery auf

US-Fernsehen

Am Montag soll das aus WarnerMedia und Discovery fusionierte Unternehmen endgültig ausgerollt werden. Nun sollen erste hochrangige Personalien von WBD durchgesickert sein.

Statt wie ursprünglich berichtet am Freitag, wird die Fusion von WarnerMedia und und Discovery nun doch erst am Montag abgeschlossen sein, das berichtet jedenfalls der US-Branchendienst ‚Variety‘, der auch das morgige Datum ins Spiel gebracht hatte. Das Fachblatt hat nun auch über die Unternehmensstruktur von Warner Bros. Discovery (WBD) berichtet, bei der der bisherige Discovery-Chef David Zaslav die Zügel fest in der Hand halten wird. Demnach soll sich Zaslav für eine direkte Berichtsbeziehung mit den Leitern der Unternehmen entschieden haben, die er nicht so gut kennt. Darunter fallen Bereiche wie Kabelkanäle und Werbeverkäufe. Dazu gehören Casey Bloys, Präsident von HBO/HBO Max, Toby Emmerich, Vorsitzender von Warner Bros. Pictures, und Channing Dungey, Chef der Warner Bros. TV Group.Um seine große Zahl direkt unterstellter Mitarbeiter zu bewältigen, überrascht es nicht, dass Zaslav vertrauenswürdige Discovery-Stellvertreter für wichtige operative Rollen gewonnen hat, insbesondere Bruce Campbell und JB Perrette. Campbell, der als Chief Development, Distribution und Legal Officer für Discovery tätig war, wird alle umsatz- und ertragsgenerierenden Aktivitäten des Unternehmens mit einer geschätzten Marktkapitalisierung von 45 Milliarden US-Dollar beaufsichtigen. Perrette, zuvor Präsident und CEO von Streaming und International bei Discovery, wird alle Streaming-Geschäftsaktivitäten, einschließlich HBO/HBO Max, und internationale Kanäle verantworten.Darüber hinaus soll Kathleen Finch, ehemals Chief Lifestyle Brands Officer von Discovery, alle linearen Kabelprogramme mit Ausnahme von HBO und CNN beaufsichtigen und TNT, TBS, TCM, truTV, Cartoon Network und Adult Swim in ihren Zuständigkeitsbereich aufnehmen.Anstatt einen übergreifenden Anführer zur Unterhaltung zu installieren, signalisieren Zaslavs Schritte seine Absicht, mit den Divisionsführern ins Detail zu kommen. Der Discovery-CEO, der 17 Jahre als Geschäftsführer bei NBCUniversal tätig war, bevor er 2007 zu Discovery wechselte, plant offenbar, die Marktdynamik rund um Filme, Premium-Pay-TV und High-End-Serienarbeit zu untersuchen, bevor er umfassende Schritte unternimmt. Zaslav hatte sich seit Bekanntwerden der Fusion mit zahlreichen hochrangigen Führungskräften und Kreativen in Hollywood getroffen, darunter auch Bob Daly, dem langjährigen Chef von CBS und Warner Bros., und Bob Iger, der kürzlich von Disney freigestellt wurde.