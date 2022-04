«Creed III» vervollständigt Besetzung

Kino-News

Michael B. Jordan, der auch der Hauptdarsteller ist, wird das Projekt verfilmen.

Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II und Mila Davis-Kent haben sich MGMsangeschlossen, bei dem der Hauptdarsteller Michael B. Jordan Regie führt. Das Quartett gesellt sich zu den bereits angekündigten Stars Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu und Phylicia Rashad.«Creed III», der am 23. November in die Kinos kommen soll, ist Jordans Regiedebüt. Das Drehbuch stammt von Keenan Coogler und Zach Baylin und basiert auf einem Entwurf von Ryan Coogler. Produziert wird der Film von Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman und Sylvester Stallone. Sev Ohanian und Zinzi Coogler von Proximity Media fungieren neben Adam Rosenberg als ausführende Produzenten.Leyva ist vor allem durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie «Orange Is the New Black» und in der Disney+-Originalserie «Diary of a Future President» bekannt. Mixson gab sein Hollywood-Debüt in der NBC-Show «Little Big Shots», wo sich der damals Siebenjährige tanzend und rappend in die Herzen von Millionen Menschen spielte. Vier Staffeln lang war Moore in der Peacock-Comedy «A.P. Bio» zu sehen und spielt derzeit eine wiederkehrende Rolle im CW-Drama «All American» sowie im ABC-Reboot von «The Wonder Years». Die Newcomerin Davis-Kent erhielt die Rolle nach einer landesweiten Ausschreibung für gehörlose Kinderdarsteller.