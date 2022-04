Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Lena Lorenz» im ZDF? Punktete Heidi Klum mit den Topmodels bei ProSieben?

Das Erste setzte am Donnerstag aufund erreichte damit 5,71 Millionen Fernsehzuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 19,4 Prozent bei allen sowie 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss erzieltenund2,43 sowie 1,62 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,3 und 6,9 Prozent beziffert. Mit 4,2 und 4,3 Prozent bei den jungen Menschen kann man nicht zufrieden sein.und daslockten 4,81 und 4,52 Millionen Zuschauer zum ZDF , der Sender erzielte 16,3 und 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,0 und 7,6 Prozent Marktanteil errechnet. Die Talkshowsicherte sich 2,94 Millionen Zuschauer, das führte zu 13,8 Prozent bei allen und 5,5 Prozent beim jungen Publikum. ProSieben erreichte mit2,08 Millionen Zuschauer, mit 1,25 Millionen Umworbenen sicherte man sich fantastische 19,0 Prozent.Daswollten 1,81 Millionen Zuschauer sehen, in der Zielgruppe waren nur 8,6 Prozent möglich. Die zwei Halbzeiten der UEFA Europa League-Partie zwischen Frankfurt und Barcelona kamen auf 4,28 und 5,00 Millionen, in der Zielgruppe waren 18,2 und 23,8 Prozent drin. Unterdessen holte die Premiere von1,11 Millionen Zuschauer, mit 0,46 Millionen jungen Leuten kam man auf 6,5 Prozent.RTLZWEI erreichte mitund0,55 sowie 0,29 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte sich der Sender aus Grünwald 4,1 und 3,1 Prozent.undverbuchten jeweils 0,75 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 5,0 und 5,2 Prozent. Die Superhelden vonspülten 1,01 Millionen Zuschauer zu VOX , bei den Umworbenen wurden 7,0 Prozent ausgewiesen.