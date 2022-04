«White Darkness»: Tom Hiddleston spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Die neue Apple-Drama-Serie kommt vom «Pachinko»-Autor Soo Hugh.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ schreibt, übernimmt Tom Hiddleston die Hauptrolle in der Apple-Drama-Serie. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von David Grann. Sie basiert auf dem wahren Leben von Henry Worsley (Hiddleston), einem hingebungsvollen Ehemann und Vater, einem ehemaligen Soldaten, einem Mann von großer Ehre und Aufopferung, aber auch einem Mann, der zutiefst vom Abenteuer besessen ist, was sich in einer epischen Reise durch die Antarktis zu Fuß manifestiert.Soo Hugh, der zuletzt die Apple-Serie «Pachinko» entwickelte und moderierte, wird bei «The White Darkness» als Autor, ausführender Produzent und Co-Showrunner fungieren. Mark Heyman ist ausführender Produzent und Co-Showrunner. Die ausführende Produzentin von «Pachinko», Theresa Kang-Lowe, und Caroline Garity von Blue Marble Pictures werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Apple Studios und UCP werden koproduzieren. Blue Marble steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei Apple.Dies wird die zweite Apple-Serie sein, in der Hiddleston mitspielt. Als nächstes wird er in dem Apple-Drama «The Essex Serpent» an der Seite von Claire Danes zu sehen sein, das im Mai Premiere haben wird. Hiddleston ist vor allem für seine Rolle als Loki im Marvel Cinematic Universe bekannt. Er spielte die Figur in mehreren Filmen und ist Hauptdarsteller der Disney+-Spin-off-Serie «Loki», die derzeit ihre zweite Staffel vorbereitet. Hiddleston erhielt bereits 2016 eine Emmy-Nominierung für seine Hauptrolle in der Serie «The Night Manager».