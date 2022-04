Marvel-Universe: Blob

Marvel

Seit dem Jahr 1964 ist Frederick J. Dukes bekannt als „Blob“ im Marvel-Universum.

Frederick J. Dukes alias Blob ist ein Mutant und hatte seinen ersten Auftritt in den Marvel-Comics von „The X-Men 3“ im Jahr 1964. Seinen Lebensfunken bekam er von Jack Kirby und Stan Lee. 2009 erschien Blob in dem Superheldenfilm „X-Men Origins: Wolverine“. Duke und Logan dienten zusammen in demselben Mutantenteam, doch als Logan seinen Dienst quittierte, sahen sich die beiden sechs Jahre lang nicht.Blob war eine Zeit lang als Mitglied einer Zirkus-Nebenattraktion in Lubbock Texas unterwegs und war bekannt unter dem Namen "The Blob". Seine Fähigkeit war, dass er sein persönliches monodirektionales Gravitationsfeld unter sich verändern kann und dadurch unbeweglich war, solange er den Boden berührte. Selbst wenn es eine unglaubliche Kraft geschafft hätte, ihn zu bewegen, würde sich das Stück Boden, auf dem er stand, mit heraus reißen. Genau das war auch seine Attraktion im Zirkus, in der jeder versuchen konnte, ihn von der Stelle zu bewegen.Allerdings waren das nicht seine einzigen Superkräfte. Aufgrund seiner Essstörung hat Blob ein sehr flexibles Fettgewebe, was ihm hilft, Stöße oder Schläge nicht nur mühelos wegzustecken, sondern auch zu reflektieren. Der Einsatz von diversen Waffen wie Gewehren oder gar Bazookas ist daher dringend abzuraten. Trotz seiner Fettschicht ist Blob extrem schnell und beweglich, was ab und zu auch den ein oder anderen Gegner überrascht. Auch seine Haut hat es in sich, Ihre Zellen reproduzieren sich so schnell, dass kaum ein bekanntes Material durch sie hindurch kommt oder gar zerreißen kann. Selbst Hautkrankheiten oder einfrieren ist nicht möglich. Damit das Ganze auch nicht an Wirkung verliert, kommt zu guter Letzt noch seine übermenschliche Stärke dazu, die sich auch noch im Laufe der Jahre erhöht. Einen Mann in die Luft zu werfen ist da die leichteste Übung für Blob.Die bekannte Schwachstelle von Duke ist sein Gesicht. Die Augen, Ohren, Nase und Mund haben nicht denselben Schutz wie der Rest seines Körpers.