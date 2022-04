Neue Staffel? RTL ruft zum «DSDS»-Casting auf

TV-News

Noch im April soll das erste von zwei offenen Castings in Köln stattfinden.

Am Abend läuft die erste von vier Liveshows der 19. Staffel vonbei RTL . Mit dabei sind neben der Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad auch Gastjuror Thomas Anders. Marco Schreyl feiert zudem sein «DSDS»-Comeback. Ob sich die Verpflichtung der Personalien gelohnt hat, wird der Kölner Sender spätestens am Sonntagmorgen erfahren, wenn die AGF die Einschaltquoten ausweist. Bislang lief es mit durchschnittlich 1,94 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 6,9 Prozent insgesamt und 9,9 Prozent in der Zielgruppe gelinde gesagt suboptimal – zumal die Tendenz in den vergangenen Wochen fallend war.Ob es also zu einer neuen Staffel im kommenden Jahr kommen wird, dürfte mehr als fraglich sein. Schon bei «Das Supertalent» zogen die RTL-Verantwortlichen – zumindest vorrübergehend – den Stecker. Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter RTL+, sprach in einem Interview von „einer kreativen Pause“. Angesichts des massiven Zuschauerschwunds, zuletzt schalteten weniger als 1,5 Millionen Zuschauer ein, ist es nicht ausgeschlossen, dass «DSDS» ein ähnliches Schicksal ereilt.Dennoch ruft RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual noch in diesem Monat zum ersten von zwei offenen Castings in Köln auf, um Kandidaten für eine 20. Staffel der Talentshow zu sichten. Am 23. April findet zwischen 13:00 und 19:00 Uhr in den Kölner MMC Studios das erste Casting statt. Am 7. Mai – gleiche Uhrzeit, gleicher Ort – folgt der zweite Termin. Die Teilnehmer sollen drei Songs vorbereiten und dürfen auch ein Instrument verwenden. Als weitere Voraussetzung ist ein tagesaktuelles negatives Testergebnis nötig.