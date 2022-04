«The Voice of Germany»: Neue Staffel, neue Coaches

TV-News

Neben Lena Gercke werden auch die Coaches Sarah Connor, Nico Santos und Joannnes Oerding nicht Teil der neuen Staffel sein.

Vor wenigen Wochen machte bereits die Nachricht die Runde, dass-Moderatorin Lena Gercke in der kommenden Staffel nicht an der Seite von Thore Schölermann agieren wird. Als Grund nannte die einstige «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin ihr Start-up, das ihre Zeit besonders in der Vorweihnachtszeit beanspruche, also dann, wenn traditionell die «TVOG»-Liveshows anstehen ( Quotenmeter berichtete ). Nun kommen aber weitere Veränderungen auf die Zuschauer zu. Wie die beiden Sender Sat.1 und ProSieben am Mittwoch bestätigten, wird nur Mark Forster als Coach auf den roten Drehstuhl zurückkehren.In einem gemeinsam verbreiteten Tweet hieß es: „Sarah Connor, Nico Santos und Joannnes Oerding machen dieses Jahr eine Pause.“ Wer das Trio ersetzen wird, steht derzeit noch nicht fest. Die ‚Bild‘-Zeitung brachte den Namen Shirin David ins Spiel, die bereits mit «Deutschland sucht den Superstar» über Jury-Erfahrung verfügt. Allerdings habe sie laut des Boulevardblatts abgesagt. Angeblich sollen neben Forster wieder Stefanie Kloß und Rea Garvey die Stühle der zwölften Staffel besetzen. Beide sind bekannte Namen in der Franchise.Nicht ganz klar ist zudem die Ausstrahlungsweise im kommenden Herbst und Winter, schließlich findet im November und Dezember auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt, mit deren Übertragung die öffentlich-rechtlichen Sender einmal mehr hohe Quoten einfahren dürften. Deutschland wird am 27. November (Sonntag) und 1. Dezember (Donnerstag) jeweils um 20:00 Uhr zwei Gruppenspiele austragen – zwei traditionelle Sendeplätze von «The Voice of Germany». Die vergangene Staffel musste sich ohnehin mit schwächeren Werten als in den Vorjahren begnügen. Im Schnitt schalteten 1,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, von denen 0,80 Millionen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,0 Prozent bei allen und 11,5 Prozent bei den Umworbenen.Unterdessen gibt es Quarantäne-News bei, das am Freitag um 20:15 Uhr gesendet wird. Sat.1 teilte mit: „Aufgrund der Quarantäneregelungen sind Alvaro Soler und Smudo am Freitag bei den ersten Battles nur per Video zugeschaltet. Die zwei «Voice Kids»-Coaches bekommen im Studio prominente Unterstützung von Michael Patrick Kelly und Ray Dalton.“