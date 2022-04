VOD-Charts

«Bridgerton» fehlt in dieser Woche, denn Quotenmeter nimmt diesmal die Quartalszahlen von Q1 unter die Lupe.

Obwohl die Netflix-Serie «Bridgerton» derzeit in aller Munde ist und in den ersten beiden Wochen nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel sagenhaften Abrufzahlen verzeichnen konnte, fehlt die Historien-Reihe von Shondaland in dieser Woche in dieser Woche. Der Grund: In dieser Woche blickt Quotenmeter nicht auf die vergangenen sieben Tage, sondern auf das zurückliegende erste Quartal des Jahres zurück. Darin waren andere Serie stärker vertreten, was auch daran liegt, dass «Bridgerton 2» erst am 25. März an den Start ging. Dementsprechend beginnen die Charts mit. Die Krimi-Reihe wurde zwischen dem 1. Januar und 31. März 2022 laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘ 18,8 Millionen Mal geklickt.Auf Rang neun findet sichwieder, das im ersten Jahresviertel eine Bruttoreichweite von 19,1 Millionen Views verzeichnete. Mit Platz acht wurde bereits die 20-Millionen-Marke durchbrochen.brachte es auf 20,3 Millionen Abrufe. Knapp davor reiht sich der Mockumentary-Klassikerein, der seit Jahresbeginn bei Netflix im Angebot ist. Die Steve-Carell-Reihe holte 20,8 Millionen Klicks.Weiterhin eng beieinander ist auch Rang sechs, dennholte 21,1 Millionen Aufrufe. Auf dem fünften Platz folgt eine Serie, von der derzeit im Wochenrhythmus neue Folgen erscheinen.verfügt aber auch so über ein großes Archiv, das 24,0 Millionen Zuschauer sehen wollten. Ähnlich verhält sich bei. Das Zombie-Franchise wurde im Januar, Februar und März 27,4 Millionen Mal ausgewählt.Auf dem Treppchen drängen sich derweilundauf den Plätzen zwei und drei. Die Nerd-Gruppe kann sich über Bronze und weiterhin große Beliebtheit freuen, die sich in 28,2 Millionen Klicks manifestiert. Die Fantasy-Serie aus dem Hause Netflix holte 28,8 Millionen Abrufe. Der Start der zweiten Staffel kurz vor dem Jahreswechsel war dafür sicherlich zuträglich. Klar an der Spitze liegt dennoch. Der VOD-Charts-Dauergast erklimmt mit einer Bruttoreichweite von 34,9 Millionen den Thron im ersten Quartal.