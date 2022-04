Thandiwe Newton ist bei «Magic Mikes Last Dance» nicht dabei

Kino-News

Die Verantwortlichen des dritten «Magic Mike»-Streifens haben aber eine Oscar-prämierte Darstellerin gefunden.

Schade: Die weibliche Hauptrolle der «Magic Mike»-Fortsetzung wird nicht mehr von Thandiwe Newton verkörpert. "Thandiwe Newton hat die schwierige Entscheidung getroffen, sich von der Produktion von Warner Bros. Pictures' «Magic Mike's Last Dance» zurückzuziehen, um sich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern", sagte ein Sprecher des Studios am Mittwoch gegenüber „Variety“.Nun hat man für den Spielfilm, der exklusiv für HBO Max gedreht wird, Oscar-Gewinnerin Salma Hayek engagiert. Reid Carolin, der die ersten beiden Filme geschrieben hat, kehrt als Drehbuchautor zurück. Der ursprüngliche Regisseur des Films, Steven Soderbergh, ist wieder am Ruder. Der dritte Teil soll den Abschluss der Trilogie bilden. Die Produktion hat gerade in Großbritannien begonnen. «Magic Mike XXL»-Regisseur Gregory Jacobs produziert zusammen mit Carolin, Nick Wechsler und Peter Kiernan."Es geht wirklich um eine Frau, die in einer schrecklichen Stripshow wie den Chippendales festsitzt und dann feststellt: 'Was zum Teufel mache ich hier?'" sagte Carolin zu der Zeit. "Und dann kommt Magic Mike von der Decke herab. Sie steigt in den Kaninchenbau hinab und fragt sich: Was will ich wirklich?"