Auch die ARD macht Doku über Prinzessin Diana

TV-News

Anlässlich des 25. Todestages von Lady Di hat nun auch die ARD eine Dokumentation angekündigt, die zunächst im Kino zu sehen sein soll. Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit Sky und HBO.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das ZDF mit «Diana – Die Nacht, in der sie zur Legende wurde» (Arbeitstitel) ein Doku-Drama über den Tod von Prinzessin Diana angekündigt, das wohl rund um den 25. Todestag der Prinzessin von Wales am 31. August ausgestrahlt werden dürfte. Nun hat auch die ARD ein ähnliches Projekt angekündigt, das ab dem 30. Juni zunächst in den Kinos zu sehen sein wird. Es handelt sich dabei um die internationale Dokumentation, die in Zusammenarbeit mit HBO, Sky, NDR rbb und BR von Lightbox produziert wurde.In dem Film begibt sich der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins auf eine Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre und lässt das Publikum an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod teilhaben. Die ARD verspricht „eine völlig neuartige Perspektive“. Verwendet wurde ausschließlich zeitgenössisches Archivmaterial, wodurch die Geschichte für sich selbst sprechen solle. Dadurch soll ein „sehr direkter, unvoreingenommener und persönlicher Zugang zu der wohl meist fotografierten Person aller Zeiten“ ermöglicht werden. Die kompromisslose Montage zeichne „ein überraschendes und überwältigendes Bild einer Frau, das heute aktueller und moderner denn je erscheint“, so die Ankündigung des Senderverbunds.«The Princess» startet wie erwähnt am 30. Juni – einen Tag von Lady Dis Geburtstag – in Deutschland und Österreich in den Kinos, einen Tag später erfolgt die Ausspielung auf dem internationalen Markt. Die Doku wird zudem im Umfeld ihres 25. Todestags im Spätsommer im Ersten und in der Mediathek zu sehen sein. «The Princess» wurde von den Oscar-Preisträgern Simon Chinn und Jonathan Chinn produziert.