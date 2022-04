Marvel-Universe: Francine Frye

Marvel

Mit Frye wurde erst vor Kurzem ein neuer Charakter in die Marvel-Welt eingeführt.

Francine Frye wurde zum ersten Mal in „The Amazing Spider-Man Vol. 3“ (Juli 2014) offenbart. Aufgewachsen in New York und besessen von Superschurken wurde Sie die Komplizin von Electro. Nachdem Otto Octavius die Kräfte von Electro manipuliert hatte, suchte er angeschlagen die Zuflucht in der Wohnung von Francine. Trotz der Warnung von Max, dass er seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat, nutzte Francine die Gunst der Stunde und küsste ihn, wodurch sie letztendlich an einem Stromschlag starb.Kurz darauf entnahm Jackal genetisches Material, um Francine in Form eines Klons wieder zu beleben, zunächst nur um Electro zu überzeugen, die Prozedur zu durchlaufen, die seine Kräfte wieder herstellen. Nachdem der Versuch fehlschlug, begann der Anzug, anstatt die Energie auf Electro zu übertragen, sich bei Francine zu entladen. Dadurch stellte Jackal die Theorie auf das sich der Speichel von Electro mit Francines DNA vermischt hat, was dazu führte, das sie übermenschliche Kräfte bekommen hat.Um noch mehr Kraft zu bekommen, küsste sie Electro abermals und absorbierte dabei die gesamte Energie des Anzugs, tötete ihn aber versehentlich dabei, wodurch sie seinen Platz einnahm. Und da es Francine schon immer liebte, der realen Welt zu entfliehen, beschloss sie, Superschurkin zu werden. Die Gier nach Geld und Zerstörung waren fortan ihr Begleiter. Ein neuer Electro war geboren. Zu ihren Kräften gehörten die einfachsten Manifestationen wie die Emission eines blitzartigen Lichtbogens aus ihren Fingerspitzen, der sich durch Luft oder andere leitende Medien ausbreiten kann. Zudem kann sie, ähnlich wie Max Dillon, elektrische Rutschen erzeugen, auf denen sie reiten und sich vom Boden aus antreiben kann.Kurzzeitig wurde sie auch ein Teil der Sinister Six aber sie beschloss lieber allein zu arbeiten, was ihr aber nicht so gut gelang, da sie noch nicht so viel Erfahrung mit ihren Kräften besaß. Später bot ihr das weibliche kriminelle Syndikat an, sich ihnen anzuschließen, was sie aber zuerst ablehnte. Als sie aber erfuhr, dass ihr Ziel Boomerang ist, änderte sie Ihre Meinung schnell und schloss sich dem Syndikat an.Zusammenfassend ist Francine Frye ein menschlicher Mutant, der die Kräfte von Electro übernommen hat, nachdem sie in einem geklonten Körper wiederauferstanden ist. Sie besitzt ähnliche oder dieselben Kräfte wie der ursprüngliche Electro, darunter die Erzeugung elektrostatischer Energie, die sie für eine Reihe von Effekten freisetzen oder nutzen kann. Ihre Spitznamen sind Electrellina und Electra.