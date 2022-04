Britta und Robert in den Flitterwochen?

Soap-Check

Unterdessen gibt es bei «Rote Rosen» ein Drama. Nach der Rückkehr von Philips Weinreise bemerkt er, es wurde eingebrochen.

Carla freut sich, dass Philip von seiner Weinreise zurück ist. Doch die Freude währt nicht lange: auf dem Gut wird eingebrochen. Durch einen Zufall entdeckt Philip auf Gregors altem Handy einen Gesprächsmitschnitt, der Carla das Blut in den Adern gefrieren lässt. Gunter versucht nach seiner Rückkehr aus Brasilien versöhnlich auf David zuzugehen. Doch David ist noch zu sehr mit seiner Diagnose beschäftigt und kann die Annährung nicht zulassen. Gunter, der nichts von Davids Krankheit weiß, schießt sich wieder auf Franzi als Schuldige ein. Die Sorge um die schwerkranke Britta wird größer. Trotz Phagen-Therapie sinkt das Fieber nicht. Hendrik muss sich die Vorwürfe der Familie gefallen lassen und ist kurz davor die Hoffnung zu verlieren, als Britta endlich die Augen aufschlägt. Katrin ist erleichtert, als Florian im letzten Moment dafür sorgt, dass Franzi in Lüneburg bei David bleiben kann. Versöhnung liegt in der Luft. Doch ein kapitaler SchadAls Paul sich gezwungen sieht, den Beautysalon zu schließen, macht Josie ihm deutlich, dass sie nicht aufgeben wird, und treibt den Streik weiter voran. Paul bleibt nichts anderes übrig, als ihr schließlich die Wahrheit über das Druckmittel zu gestehen, das Ariane gegen ihn in der Hand hat. Mit dieser Erkenntnis schlägt Josie Werner und Christoph einen Kompromiss vor und beeindruckt damit Paul. Shirin hat Angst, ihren Beautysalon zu verlieren, und wendet sich hilfesuchend an Gerry. Unterstützung bekommen sie und Gerry dann überraschenderweise von Merle. Als bei einem gemeinsamen Abend ein vertrauter Moment zwischen Shirin und Gerry entsteht, kommt Merles Misstrauen gegenüber Shirin wieder hoch. Durch Rosalies Kontakt zum Bauamt ist es ihr gelungen, ein Treffen zwischen dem zuständigen Chef, Herrn Gruber, und Michael zu organisieren. Als Michael von dem Treffen zurückkommt, hat er eine Überraschung für Rosalie parat, denn Herr Gruber ist Fan seines Liedes „Luft und Liebe“ und stellt eine besondere Bedingung für seine Unterstützung.Als Katharina sich Christian entzieht, reicht dieser kurzentschlossen Urlaub für sie ein, um mit ihr durch Europa zu reisen. Doch Christian kann nicht glauben, dass Katharina ihre Beziehung wirklich aufgeben will. Gibt es an ihrer Entscheidung nichts zu rütteln? Die Wahl zum Feuerwehrkommandanten fällt unentschieden aus. Wer wird letztendlich den Posten für sich gewinnen - Annalena oder Mike?Nika ist sauer, dass Conor sie für Promozwecke benutzt. Als sie von Paparazzi bedrängt wird, rettet Conor sie zwar, doch die Flucht wird zum Alptraum. Britta ist überrascht, als Robert vermeintlich die Flitterwochen plant. Doch dieser hat sich in Wahrheit eine Auszeit von Britta genommen. Vivien kann nicht umhin, sie genießt die Annäherung mit ihrem Vater. Tobias bleibt skeptisch und findet heraus, dass er dazu auch allen Grund hat.Jennys Erkenntnis, dass sie Justus nicht aus dem Kopf bekommt, droht zu spät zu kommen, als Justus sich Malu annähert ... Nachdem Casper Isabelle für sich gewinnen konnte, will er Yannick loswerden - aber sein Plan droht zu scheitern ... Nachdem Miro und Chiara erneut aneinandergeraten, setzt ihnen Deniz eine deutliche Grenze - doch werden sie diese beherzigen?Miriam will Gerners Geschichte mit ihrem Vater hören. Gerner beginnt zu erzählen. Derweil kommt in Linostrami der Verdacht auf, dass Gerner mit seiner Tochter zu hat. In seiner Sorge bittet Paul Philip um Rat, weswegen Emily mitbekommt, dass etwas nicht stimmt. Hin- und hergerissen zwischen Mitgefühl und dem Wunsch nach Abstand, ist Emily kurz davor, einen Schritt auf Paul zuzumachen.Lea bleibt ihrer Linie treu: Sie braucht niemanden! Selbst Pacos Bitte, zur Vernunft zu kommen und sich mit ihm auszusprechen, bringt sie nicht von diesem Weg ab. Erst die abfälligen Kommentare ihres Nachfolgers im Vanity und ihre Geldsorgen im Hotel lassen Lea einen kurzen Blick in die Realität werfen. Ihr wird klar, dass sie sich ohne Kohle und fremde Hilfe nicht aus dem Sumpf ziehen kann, in dem sie gerade steckt. Allerdings fällt ihr erst einmal nichts Besseres ein, als einen Kummer-Stopp an der Hotelbar einzulegen. Das Ganze endet im Supergau.Leni und Leif beschließen morgens, erneut eine kleine WG-Party zu veranstalten. Leni ist dankbar, als Tom zusagt, mit ihr die benötigten Einkäufe zu erledigen. Dabei kommen sich beide zunehmend näher und Leni ist im Begriff, sich richtig in ihn zu vergucken. Unschlüssig, ob Tom es mit ihr genauso geht, fiebert Leni der abendlichen Party entgegen. Sie ahnt nicht, dass Leif, der sich bis über beide Ohren in sie verknallt hat, seinerseits plant, sich seinem Schwarm heute zu nähern. Auf der Party wird Leni das Gefühl nicht los, dass Tom insgeheim mit ihr flirtet. Schließlich fasst sie sich ein Herz und spricht ihn in einem scheinbar unbeobachteten Moment darauf an. Plötzlich liegt zwischen beiden ein Kuss in der Luft.