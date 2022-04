Primetime-Check

Wie schlugen sich die Serien im Ersten? Punktete RTL mit einer weiteren Episode von «Buying Blind».

Das Erste setzte aufund, die Serien verbuchten 5,16 sowie 4,22 Millionen Zuschauer und erzielten 19,8 und 16,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 8,7 respektive 8,0 Prozent ermittelt. Im Anschluss gab es neue Ausgaben vonund, die bei 2,35 sowie 2,58 Millionen Zuschauern beliebt waren. Die Marktanteile lagen bei 10,3 und 13,8 Prozent, bei den jungen Leuten führ man 4,5 sowie 9,6 Prozent ein.zum Thema UFOs wollten sich 2,11 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen,sicherte sich im Anschluss 2,29 Millionen. Die Marktanteile wurden mit 8,1 und 9,1 Prozent beziffert, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 5,7 und 7,1 Prozent. Mit demstiegen die Werte auf 17,8 sowie 12,1 Prozent, die Gesamtreichweite wuchs auf 4,08 Prozent.Die RTL-Sendungenundsorgten für 1,57 und 1,19 Millionen, in der Zielgruppe wurden beachtliche 10,7 und 9,1 Prozent ermittelt. Zwei-Ausgaben verbuchten 1,15 und 0,65 Prozent, bei den Umworbenen waren 9,0 und 7,0 Prozent dabei.war bei 0,80 Millionen Zuschauern beliebt, die Sendung erzielte 5,3 Prozent bei RTLZWEI.Das News-Special von ProSieben sicherte sich 0,61 Millionen, danach blieben 0,66 Millionen beidran. Die Marktanteile fielen mit 5,0 und 6,7 Prozent schlecht aus. Sat.1 kam mit dem Special undauf 0,79 und 0,79 Prozent, in der Zielgruppe standen 5,6 sowie 4,4 Prozent auf der Uhr. Mit den zwei Spielfilmenundsicherte man sich in Unterföhring 1,03 und 0,65 Millionen, in der Zielgruppe lag man bei 7,4 und 8,1 Prozent.