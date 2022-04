Die Sockenkönige wollen umziehen

Quotennews

Bei «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» standen die zwei jungen Erwachsenen einmal mehr im Mittelpunkt.

Der 21-jährige Renee und die 18-jährige Lea aus Hessen sind die „Sockenkönige“ der RTLZWEI-Sendung. Die Beiden beziehen günstig die Fußwärmer, die von Lea ein paar Tage getragen werden, ehe sie über den Instagram-Kanal für teures Geld veräußert werden. Doch in der vergangenen Woche bröckelten die Einnahmen, das führte zu Stress in der Beziehung.Die zweite Folge der sechsten Staffel beschäftigte sich einmal mehr mit den beiden, die trotz Hartz IV in eine neue Wohnung ziehen möchten. Dabei ermittelt die Polizei eigentlich gegen Lea wegen Sozialbetrug und es könnte auch die Sockengeschichte auffliegen. Dies wollten sich am Dienstagabend um 20.15 Uhr 0,80 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, die Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte die Fernsehstation aus Grünwald 0,29 Millionen, der Marktanteil belief sich nun auf passable 5,3 Prozent.Nachdem in den vergangenen Wochen um 22.15 Uhr «Love Island» folgte, ist jetzt wiederim Programm. Die Fernsehstation wiederholte die fünfte Staffel, die erstmals 2020 gesendet wurde. Die Produktion von UFA Show & Factual, bei der Celina und Max aus Frankfurt/Oder im Mittelpunkt standen, wollten sich 0,65 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den Umworbenen sorgte man für 0,19 Millionen. Die Marktanteile der Sendungen lagen bei 4,4 sowie 5,1 Prozent.