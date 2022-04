Salwa Houmsi wird «aspekte»-Moderatorin

Köpfe

Das Kultur-Magazin des ZDF erhält Verstärkung im Moderatorenteam.

Seit 1965 ist die ZDF-Kultursendungbereits auf Sendung, seit sechs Jahren wird das Format von Katty Salié und Jo Schück moderiert, nachdem sich Tobias Schlegl von dem Format zurückzog, um sich seiner Notfallsanitäter-Tätigeit zu widmen. Nun hat der Mainzer Sender bekannt gegeben, dass das Moderatoren-Duo Verstärkung erhält. Demnach wird Salwa Houmsi neue Moderatorin der der ZDF-Kulturreportage.Ihren ersten Einsatz in der neuen Position hat die 1996 in Berlin geborene Journalistin am 6. Mai. Bisher war Houmsi bereits für das ZDF in dem Debattenformatim Einsatz, das sie in der ZDFmediathek und auf YouTube ebenfalls im Wechsel mit Jo Schück präsentierte. Seit Sommer 2021 gehört sie auch zum Ensemble von «Studio Schmitt» in ZDFneo . Darüber hinaus ist sie als Podcasterin aktiv.„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der talentierten Journalistin, die mit ihrem ganz eigenen Stil «aspekte» auf neue Weise prägen wird", sagt Redaktionsleiter Daniel Fiedler.