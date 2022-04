«Small Light»: Besetzung der Anne-Frank-Serie bekannt

US-Fernsehen

Der National-Geographic-Kanal dreht eine neue Serie über Anne Frank.

Bel Powley, Liev Schreiber und Joe Cole werden die Hauptrollen der Mini-Dramaseriebei Disney+ übernehmen. Die acht Episoden umfassende National-Geographic-Serie erzählt die wahre Geschichte von Miep Gies (Powley), die eine entscheidende Rolle dabei spielte, Anne Frank und ihre Familie vor den Nazis zu verstecken.Die 20-jährige Sekretärin Gies zögerte nicht, als ihr Chef Otto Frank (Schreiber) sie bat, ihn und seine Familie während des Zweiten Weltkriegs zu verstecken. In den folgenden zwei Jahren wachten Miep, ihr Mann Jan (Cole) und einige andere Alltagshelden über die acht Seelen, die sich in dem geheimen Anbau versteckten. Es war Miep, die Annes Tagebuch fand und es aufbewahrte, damit sie und Otto es später mit der Welt teilen konnten.Der Titel der Serie geht auf ein Zitat zurück, das Gies in ihrem späten Leben gab: "Ich mag es nicht, als Heldin bezeichnet zu werden, denn niemand sollte denken, dass man etwas Besonderes sein muss, um anderen zu helfen. Auch eine gewöhnliche Sekretärin, eine Hausfrau oder ein Teenager kann in einem dunklen Raum ein kleines Licht anzünden."Die Produktion der Serie wird diesen Sommer in Prag und Amsterdam beginnen. Joan Rater und Tony Phelan fungieren als Drehbuchautoren, ausführende Produzenten und Showrunner. Susanna Fogel wird bei mehreren Episoden, darunter auch beim Pilotfilm, Regie führen und die Produktion übernehmen. Peter Traugott von Keshet Studios wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. ABC Signature wird in Partnerschaft mit Keshet Studios produzieren.