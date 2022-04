Kelley schnappt sich Dana Calvo als Showrunnerin

US-Fernsehen

Die neue Serie von David E. Kelley und Michael Connelly nimmt Formen an.

Die neue Serie, die von David E. Kelley und Michael Connelly entwickelt wurde, ist mit Dana Calvo als Showrunnerin besetzt. Der Fernsehsender ABC hat im Februar ohne Pilotepisode das neue Projekt bestellt. Die Serie spielt in der Hauptstadt Avalon auf Catalina Island, wo Detective Nicole "Nic" Searcy vom LA Sheriff Department ein kleines Büro leitet.Catalina hat eine lokale Bevölkerung, die mehr als eine Million Touristen pro Jahr bedient, und jeden Tag, wenn die Fähren ankommen, kommen Hunderte von potenziellen neuen Geschichten auf die Insel. Detective Searcy wird in ein karriereentscheidendes Geheimnis hineingezogen, das alles in Frage stellt, was sie über sich und die Insel weiß.Calvo hat zuletzt die beliebte Amazon-Serie «Good Girls Revolt» geschaffen. Zu ihren weiteren Arbeiten gehören Serien wie «Narcos» bei Netflix , während sie für Participant Media einen Spielfilm in Arbeit hat, bei dem Nicole Kassell Regie führen wird. Zuvor arbeitete sie als Journalistin im In- und Ausland, bevor sie ihre Karriere als Drehbuchautorin begann.Kelley schreibt den Pilotfilm von «Avalon» und wird auch als ausführender Produzent fungieren. Connelly ist neben Calvo auch ausführender Produzent. Ross Fineman von Fineman Entertainment sowie Barry Jossen und Tana Jamieson von A+E Studios sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Produziert wird die Serie von A+E Studios und 20th Television.